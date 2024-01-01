Величезна галактика з раннього Всесвіту виявилася зовсім іншим об'єктом: що виявили вчені

Іноді вчені не зовсім правильно інтерпретують світло, отримане з найвіддаленіших місць у Всесвіті.

Related video

У перші 2 млрд років після Великого вибуху, що стався 13,8 млрд років тому, в ранньому Всесвіті відбувалася активна поява зірок і галактик, які стикалися між собою та збільшувалися в розмірі. Інтерпретація світла, яке подолало таку величезну відстань, не завжди є легким завданням, і астрономи не завжди роблять правильні висновки щодо джерел цього світла. Найпотужніший на сьогодні космічний телескоп Вебба нещодавно виявив цікавий випадок такої помилкової ідентифікації світла. Результати дослідження були представлені на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ще 2013 року астрономи виявили, як вони вважали, величезну галактику, яка з'явилася через 880 млн років після Великого вибуху, де відбувалося дуже бурхливе утворення нових зірок. У цій галактиці, що отримала назву HFLS3, на рік відбувалося утворення приблизно 3000 зірок із масою Сонця. Хоча астрономи вважали, що ця галактика має таку саму масу, як і Чумацький Шлях, в останньому щороку з'являється лише 8 зірок із масою Сонця.

Важливо

Космічний телескоп NASA зробив унікальні знімки Урану: видно кільця і супутники планети (фото)

Таке явище астрономи не могли пояснити, адже вважалося, що галактики не могли мати таку масу в ранньому Всесвіті і в них не могла бути така швидкість появи нових зірок. Спостереження за допомогою космічного телескопа "Габбл" дали змогу вченим припустити, що, можливо, насправді вони виявили не одну галактику, а кілька. Але тільки космічний телескоп Вебба нещодавно дозволив астрономам отримати максимально детальну інформацію про об'єкт під назвою HFLS3.

Щойно автори дослідження проаналізували нові дані, вони з'ясували, що світло сильно спотворювалося під час подорожі по Всесвіту з такої далекої відстані, і вони зрозуміли, що ця галактика насправді — це 6 окремих галактик, які пережили гігантське зіткнення на зорі Всесвіту.

Вчені з'ясували, у просторі діаметром 36 тисяч світлових років об'єкт HFLS3 складається з трьох пар маленьких галактик, які зливаються одна з одною.

Як показали спостереження, галактики розташовані настільки близько одна до одної, що їхній гравітаційний вплив перемішує газ, необхідний для появи зірок, і це пояснює високу швидкість їхнього формування. Так учені отримали уявлення про те, як ранні галактики взаємодіяли та росли в перший мільярд років життя Всесвіту.

За словами вчених, HFLS3 — це одна з найщільніших груп галактик, що взаємодіють протягом першого мільярда років існування Всесвіту.

Як уже писав Фокус, апарат NASA побачив з близької відстані найвулканічніший світ Сонячної системи та зробив приголомшливі фотографії. Ідеться про супутник Юпітера Іо, поверхня якого вкрита найбільшою кількістю вулканів.