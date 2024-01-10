Телескоп Уэбб обнаружил полярное сияние на неудавшейся звезде, которого не должно быть

Полной неожиданностью для астрономов стало обнаружение полярного сияния на коричневом карлике, который не имеет внешнего источника для возникновения данного явления.

Группа астрономов представила результаты исследования 12 коричневых карликов, которые еще называют неудавшимися звездами, на очередном собрании Американского астрономического общества. С помощью космического телескопа Уэбб ученые обнаружили, что на одном из коричневых карликов наблюдается полярное сияние. Но этот объект находится вдали от какой-либо звезды, которая могла бы спровоцировать этот процесс. Тем не менее у ученых есть теория, которая объясняет загадочное явление, пишет Space.

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Коричневые карлики иногда называют неудавшимися звездами, ведь эти объекты по размерам крупнее планет-гигантов и меньше обычных звезд. Они имеют недостаточно массы для того, чтобы в их ядре начался термоядерный синтез, поддерживающий жизнь звезд, хотя коричневые карлики возникают так же как звезды из газовых облаков. Таким образом коричневые карлики находятся вдали от обычных звезд.

Полярные сияния на Земле возникают в результате взаимодействия заряженных солнечных частиц с молекулами в атмосфере. Этот же процесс приводит к появлению полярных сияний на Юпитере и Сатурне.

Ученые обнаружили во время изучения 12 коричневых карликов, что на объекте под названием W1935, расположенном на расстоянии 40 световых лет от нас, существует полярное сияние. Но рядом нет звезд, которые могли бы направить к этому коричневому карлику свои частицы, поэтому открытие стало неожиданностью для астрономов.

Ученые обнаружили во время изучения 12 коричневых карликов, что на объекте под названием W1935, расположенном на расстоянии 40 световых лет от нас, существует полярное сияние. Но рядом нет звезд, которые могли бы направить к этому коричневому карлику свои частицы, поэтому открытие стало неожиданностью для астрономов Фото: NASA

На то, что на W1935 существует полярное синие указывало инфракрасное излучение метана. Такое излучение можно наблюдать на Юпитере и Сатурне, и оно является результатом нагрева атмосферы, когда заряженные частицы Солнца сталкиваются с частицами в атмосфере гигантских планет.

Ученые считают, что, если рядом нет звезды, посылающей свои заряженные частицы к коричневому карлику, значит полярные сияния вызывает какой-то внутренний процесс. Хотя может быть полярные сияния вызывает межзвездная плазма.

Во время исследования астрономы сравнили два коричневых карлика под названием W1935 и W2220. Оба очень похожи по составу, температуре и яркости. Но на W1935 метан излучает инфракрасный свет, а на W2220 – поглощает его.

Ученые выяснили, что атмосфера W1935 испытывает температурную инверсию, из-за которой на больших высотах атмосфера нагревается. Такие явления были ранее обнаружены на планетах рядом со звездами, но впервые его обнаружили на объекте, не имеющем рядом источника тепла и излучения.

Учитывая то, что температурная инверсия, которая также может вызывать появление полярного сияния, наблюдается на Юпитере и Сатурне, ученые считают, что то же самое происходит и на W1935

В то же время ученые впервые обнаружили инфракрасное излучение метана на коричневом карлике, которое указывало на наличие полярного сияния.

Как уже писал Фокус, по ошибке найдена уникальная галактика, ведь в нынешней Вселенной нет ничего подобного. Исследователи говорят, что объект оставался невидимым и был найден по счастливой случайности.