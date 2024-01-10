Невероятно слаженная работа. Горбатые киты в Антарктиде создали идеальную спираль Фибоначчи (видео)

Исследователь заснял удивительные кадры кормления морских гигантов с дрона, когда они использовали сети из пузырьков для охоты.

Полярному фотографу Питу ван ден Бембу во время экспедиции в Антарктиде удалось запечатлеть удивительно слаженную работу двух горбатых китов во время кормления. На кадрах видно, что морские гиганты кормятся, используя технику пузырьковой сети, пишет IFLScience.

Техника кормления горбатых китов (Megaptera novaeangliae) с помощью пузырьков предполагает, что они ныряют под свою добычу, а затем используют дыхала, чтобы образовывать пузырьки. В результате им удается создать своеобразные сети, а затем ловить рыбу ближе к поверхности. Данные Национального морского заповедника свидетельствуют о том, что горбатые киты также известны как "глотатели". Простыми словами, они поднимаются на поверхность с широко открытой пастью и заглатывают буквально все, что встречается на их пути, в том числе рыбу, попавшую в "пузырьковые сети".

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Однако новые кадры привлекли внимание исследователей не только пузырьковыми сетями, на видео видно, что морским гигантам также удалось создать идеальную спираль Фибоначчи, также известную как золотая спираль. В геометрии спираль Фибоначчи представляет собой последовательность соединенных четвертей окружностей, вписанных внутри массивов квадратов со сторонами равными числам Фибоначчи.

Исследователи предполагают, что данное явление вполне обычно для мира природы и встречается в сосновых шишках и многих других фруктах и овощах. По словам автора видео, на самом деле именно идеально выполненная форма спирали Фибоначчи и сделала данное событие "столь невероятным".

Отметим, что подобное поведение китов является чрезвычайно сложным процессом, так как включает в себя расчет времени, координацию движений, общение и командную работу. Ученые отмечают, что подобное поведение китов подчеркивает, насколько умными являются эти морских гигант. К слову, предыдущее исследование ученых показало, что этой удивительной технике пузырьковых сетей можно научиться, что свидетельствует о том, что далеко не все горбатые киты на это способны.

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