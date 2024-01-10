Что общего у человека и животного с самым большим мозгом на Земле: ученые нашли ответ в океане

Исследователи считают, что кашалоты живут в кланах с самобытной культурой, очень похожей на человеческую.

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Океан покрывает почти треть поверхности Земли и является домом для миллионов различных видов, о которых нам все еще известно слишком мало. Каждое новое исследование ученых в океане проливает свет на то, как морские обитатели живут под толщей воды. На этот раз исследование ученых было сосредоточено на изучении животных с самым большим мозгом на Земле — оказалось у них с нами есть нечто общее, пишет The Guardian.

Во время работы ученые из Университета Далхаузи в Глифаксе (Канада) использовали подводные микрофоны и дроны для изучения звуков, издаваемых кашалотами. Команда также отслеживала пищевые привычки и щелчки млекопитающих.

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По словам автора исследования, занимающегося изучением кашалотов, Хэла Уайтхеда, наблюдая за поведением животных, они с коллегами обнаружили, что кашалоты организуются группы численностью до 20 000 особей. Авторы исследования считают, что каждый так называемый клан кашалотов использует собственные вибрации и вокализации — характерные, похожие на азбуку Морзе, последовательности щелчков, известные как "коды".

По словам Уайтхеда, благодаря особенным "языкам" кашалотов, подобным человеческим диалектам, команда смогла идентифицировать в Тихом океане 7 отдельных кланов кашалотов, общая численность которых составляет 300 000 особей.

Исследователи обнаружили, что особи из различных кланов могут пересекаться в океане, но никогда не скрещиваются. Чувство идентичности этих млекопитающих, с человеческой точки зрения, выглядит почти племенными: отельные кланы чрезвычайно стремятся сохранить свои отличия, хоть и принадлежат одному виду.

Отметим, что кашалоты обладают самым большим мозгом на планете. Эти животные способны достигать около 15 метров в длину, а их вес достигает 45 тонн. Они способны нырять до 2 часов в поисках пищи, а основу их диеты составляют кальмары. Также известно, что кашалоты встречаются абсолютно во всех земных океанах.

В ходе исследования ученые также заметили, что кланы кашалотов, похоже, почти полностью состоят из самок. Самцы же время от времени посещают клан, проводя с ним не более нескольких часов за раз. Фактически самцы в кланах выполняют единственную задачу — доставляют сперму, при этом всю "родительскую работу взяли самки: пока матери телят ныряли за едой, за ними присматривали "назначенные няньки".

Не менее любопытным кажется то, что кашалоты, вероятно, принимают решения, используя консенсус, а вовсе не руководство сверху вниз. Уайтхед с коллегами считают, что подобное поведение животных, вероятно, играет важную роль, так как они путешествуют большими стаями, в поисках источников пищи, при этом заботясь о своем потомстве и избегая хищников. Основными врагами кашалотов являются косатки, которые порой охотятся на детенышей кашалотов.

В ходе исследований ученые наблюдали, как кашалотам потребовалось около часа, чтобы сделать поворот на 90 градусов, когда они, вероятно, пытались договориться в каком направлении стоит двигаться. Теперь ученые считают, что демократия китов является весьма "медленным и запутанным делом", впрочем, как и человеческая.

Уайтхед изучает китов с 1985 года и отмечает, что ему нравится использовать в отношении кашалотов выражение "китовые нации" — именно оно позволяет выразить масштаб отдельных кланов. В своем исследовании ученый рассматривал человеческую историю и предысторию как способ понять эволюцию китов. Для этого ученый сравнивал отдельный китовый клан на закрытой территории в Средиземном море с человеческой популяцией на изолированном острове, например, в Австралии.

Затем Уайтхед провел дополнительное исследование на более крупных территориях, например в Тихоокеанском регионе, где два и более клана живут в одной среде, а также людей, живущих в одной стране, но говорящих на разных языках. По мнению команды именно культура является единственным разумным объяснением различий между кланами.

Ранее Фокус писал о том, что в блевотине кашалота ученый случайно обнаружил "сокровище моря" стоимостью более $500 тысяч.