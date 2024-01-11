Гениально просто. В США инженеры превращают обычный водопровод в мини-гидроэлектростанции

Исследователи говорят, что таким образом получают чистую энергию без дополнительных затрат на строительство инфраструктуры.

Инженеры говорят, что избыточное давление в водопроводных трубах может быть использовано для вращения миниатюрных гидроэлектрических турбин. Таким образом города получат еще один источник чистой энергии, пишет New Scientist.

Исследователи полагают, что сеть небольших турбин может стать запасным вариантом энергии ветра и солнца.

"Я считаю, что это очень недоиспользованный ресурс. Инфраструктура уже есть в каждом городе в мире, а добавление турбин в инфраструктуру не станет большой проблемой", — говорит Шеннон Эймс из Института гидроэнергетики в Массачусетсе.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Недавние исследования Национальной лаборатории Ок-Ридж в Теннесси показали, что такой тип гидроэлектроэнергии "из трубопровода" уже обеспечивает около 530 мегаватт генерирующих мощностей в США. По оценкам исследования, если бы такие системы были установлены на всех потенциальных объектах в стране, это могло бы обеспечить как минимум 1,41 гигаватт дополнительной мощности – что эквивалентно примерно 450 береговым ветряным турбинам – без необходимости строительства какой-либо крупной новой инфраструктуры.

"В мире существуют миллиарды километров трубопроводов, находящихся под давлением", — подчеркивает Грегг Семлер из InPipe Energy. Его компания установила уже три таких системы и запитала от них прожекторы на бейсбольном стадионе Портленда.

Недавняя установка компании на трубопроводе уже вырабатывает электроэнергию в округе Ист-Бэй в Калифорнии. Ожидается, что она будет генерировать 130 000 киловатт-часов электроэнергии в год, которая будет использоваться для питания близлежащих водяных насосов. Любая избыточная мощность будет направляться в сеть, что поможет коммунальному предприятию достичь своей цели по углеродной нейтральности к 2030 году.

Прогнозируется, что проект позволит сократить выбросы углекислого газа предприятиями примерно на 6 тонн в год.

"Если в регионе мало солнца или ветра, предприятия водоснабжения городов могут пропускать больше воды по трубам, чтобы производить больше энергии", — говорят эксперты.

Система InPipe выполняет ту же функцию, что и обычный напорный клапан, который рассеивает избыточное давление воды, создаваемое силой тяжести и насосами. Однако вместо того, чтобы просто сбросить это давление, технология InPipe использует его для выработки электроэнергии. Система отводит водопроводную воду через байпас, где она вращает гидроэлектрическую турбину, а потом возвращает воду в трубы.

"Наша система не меняет поток воды, но снимает давление", — говорят в компании.

Напомним, физики добились новых результатов с термоядерным синтезом. Ученым удалось воспроизвести те же процессы, что происходят внутри Солнца. Успешными были 4 попытки из шести.