На Луне никто не был: теория заговора получила продолжение после заявления NASA (фото)

Скептики в социальных сетях утверждают, что перенос полета человека на Луну является признаком того, что никто там на самом деле не был.

Прошло 55 лет с тех пор, как астронавты NASA впервые высадились на поверхности Луны, но с тех пор теории заговора о том, что приземление было сфальсифицировано, стали широко распространены во всем мире. Хотя ни одна из этих теорий не имеет под собой реальной основы, они обрели большую популярность. Теперь, когда стало известно, что NASA изменило сроки возвращения человека на Луну с 2025 на 2026 год, в социальных сетях снова начали появляться сообщения о том, что люди никогда не посещали спутник Земли. Некоторые утверждают, что у NASA вообще никогда не было технологий для полета на Луну, пишет Daily Mail.

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NASA столкнулось с некоторыми трудностями при подготовке к повторной высадке астронавтов на Луну, поэтому сразу две лунные миссии, Artemis 2 и Artemis 3, были перенесены на более поздний срок. В первом случае облет астронавтов Луны состоится не в этом, а в следующем году, а сама высадка на спутник Земли во время следующей миссии состоится не в 2025, а в 2026 году. Это неожиданное решение NASA вызвало появление большого количества сообщений в социальных сетях от приверженцев теории заговора, которая говорит, что никто и никогда не бывал на Луне.

NASA столкнулось с некоторыми трудностями при подготовке к повторной высадке астронавтов на Луну, поэтому сразу две лунные миссии, Artemis 2 и Artemis 3, были перенесены на более поздний срок. В первом случае облет астронавтов Луны состоится не в этом, а в следующем году, а сама высадка на спутник Земли во время следующей миссии состоится не в 2025, а в 2026 году Фото: NASA

Например, можно выделить следующие сообщения от пользователей Сети, которые обсуждают решение NASA:

"То, как вы снова готовитесь к высадке на Луну, похоже на то, что вы впервые планируете путешествие на Луну".

"Похоже, они не могут понять, как им это удалось в первый раз".

"Они никогда не будут инсценировать еще одну "высадку на Луну".

"NASA — это обман, высадка на Луну была обманом".

"Похоже, что NASA теперь настолько некомпетентно, что они не могут организовать еще одну фальшивую посадку на Луну, несмотря на то, что у них есть доступ к превосходной компьютерной графике".

Знаменитая теория заговора утверждает, что астронавты NASA в 1969 году на самом деле не приземлились на Луне, а все это было постановкой и мистификацией, созданной на Земле. То есть все это было снято в студии, а затем транслировалось по всему миру.

Знаменитая теория заговора утверждает, что астронавты NASA в 1969 году на самом деле не приземлились на Луне, а все это было постановкой и мистификацией, созданной на Земле Фото: NASA

Сторонники данной теории заговора считают, что США хотели первыми высадить человека на Луне, то есть выиграть космическую гонку с бывшим СССР. Есть люди, которые даже считают, что Луны вообще не существует, а потому полететь туда нельзя.

Конечно, ни одна из этих теорий не соответствует действительности. Когда астронавты приземлились на Луне они не просто гуляли там и делали фотографии. Астронавты также разместили на поверхности Луны систему рефлекторов, состоящую из 100 стеклянных призм, которые действуют как гигантское зеркало. Это позволяет обсерваториям на Земле отражать лазеры от Луны и точно определять расстояние между двумя объектами. Эти зеркала функционируют до сих пор. Кроме того, за посадкой на Луну наблюдали астрономы на Земле. До сих хранится много данных об этом событии в архивах.

Какие доказательства мистификации предлагают сторонники теории заговора?

Одно из наиболее распространенных утверждений заключается в том, что тени на фотографии, сделанной Нилом Армстронгом, не параллельны. Но даже на Земле можно наблюдать ситуации, когда две параллельные линии не кажутся параллельными. Чтобы развенчать этот миф, нужно выйти на улицу, когда Солнце находится низко над горизонтом.

Одно из наиболее распространенных утверждений заключается в том, что тени на фотографии, сделанной Нилом Армстронгом, не параллельны Фото: NASA

Еще одно распространенное утверждение, которые выдвигают сторонники теории заговора, касается снимка Базза Олдрина, который стоит рядом с флагом США на Луне. На фотографии видно, как развевается флаг, но на Луне нет ветра, так как же такое возможно? Ответ, на самом деле, очень очевиден. При более внимательном рассмотрении флага видно, что его удерживает металлический шест. Флаг скомкался после хранения во время полета и остался таким именно потому, что на Луне нет ветра и слабая гравитация.

Еще одно распространенное утверждение, которые выдвигают сторонники теории заговора, касается снимка Базза Олдрина, который стоит рядом с флагом США на Луне Фото: NASA

Наконец, сторонники теории заговора говорят, что ни на одной фотографии, сделанной на Луне, не видно звезд на небе. Астронавты делали снимки во время лунного дня, а потому вся поверхность освещена ярким светом Солнца. Чтобы получить четкие снимки поверхности Луну, камере требовалась малая диафрагма и короткая выдержка, а это значит, что звезды просто не будут видны на пленке.

Сторонники теории заговора говорят, что ни на одной фотографии, сделанной на Луне, не видно звезд на небе Фото: NASA

Ученые считают, что эта и другие теории заговора настолько живучи из-за того, что некоторые люди не доверяют ни правительства, ни ученым и считают, что все, что им говорят – это ложь. Но Луна существует, астронавты уже были там и снова вернутся на спутник Земли. На самом деле полет на Луне – это очень дорогостоящее мероприятие, которое к тому требует серьезных технологических решений.

Ярким свидетельством того, что полет на Луну не всегда может закончиться успешно, является миссия Peregrine. Всего несколько дней назад посадочный модуль с набором новейших научных инструментов отправился в космос, чтобы приземлиться на Луне. Но произошла авария, и теперь он не сможет осуществить посадку, как уже писал Фокус.