Коронованная слизь и войско муравьев: названы победители конкурса "Фотограф года крупным планом"

Подведены итоги года и представлены лучшие 100 работ фотографов со всего мира — фото-победители невероятны, как и следовало ожидать.

Невероятные работы в номинации "Фотограф года крупным планом" (CUPOTY) были оценены жюри и теперь они огласили победителей конкурса. На вершине списка оказался венгерский фотограф Чаба Дароци, который получил не только титул CUPOTY 05, но и приз в размере 3000 долларов, пишет IFLScience.

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Давайте рассмотрим несколько других фото, которые выделяются на фоне сотни лучших. Звание "Молодой фотограф года крупным планом" получил 17-летний фотограф из Испании Карлос Перес Наваль. Он представил на конкурсе фото мавританского геккона, взбирающегося на стену. Однако на фото также можно заметить не только животное, но и некоторые минеральные "деревья".

Мавританский геккон (Tarentola mauritanica) взбирается на стену, покрытую отложениями полезных ископаемых, похожими на деревья Фото: cupoty.com

В категории "Грибки и слизевики" победил британский фотограф Барри Уэбб: ему удалось сделать необычное изображение слизевика, увенчанного ледяной короной. К слову, это третья подряд победа фотографа в этой категории.

Отметим, что высота слизевика (Didymiumquamulosum) составляет всего 1 мм и он был обнаружен фотографом в опавших листьях на лесной почве. Наиболее удивительным на фото является его ледяная корона, образованная из-за мороза.

Крошечный слизевик (Didymiumquamulosum) с гордостью носит корону из льда Фото: cupoty.com

В категории "Насекомые" победу получил фотограф из Нидерландов Рене Крекельса — ему удалось запечатлеть группу древесных муравьев, защищающих свое гнездо и распыляющих кислоту.

Древесные муравьи защищают свое сообщество, распыляя кислоту Фото: cupoty.com

В категории "Портрет беспозвоночных" победу одержал Тибор Мольнар: ему удалось сделать фото наполовину кузнечика, наполовину палочника, также известного как стифра. Фото было сделано в национальном парке Эквадора.

Наполовину кузнечик, наполовину палочник, эта прыгающая палочка (Стифра) представляет собой комичный портрет Фото: cupoty.com

В целом победители были названы в 11 категориях. В общей сложности в конкурсе приняли участие почти 12 000 фотографов из 67 стран. Двадцать три судьи из области науки, средств массовой информации и естествознания собрались вместе для более чем 20 часов коллективного судейства, чтобы выбрать победителей.

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