Древний моряк и косатки, создающие волну: победители конкурса "Фотограф года дикой природы 2023"

Лондонский музей естественной истории подвел итоги ежегодного конкурса — названы имена победителей.

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Ежегодно Лондонский музей естественной истории проводит конкурс "Фотограф года дикой природы". Обычно это событие вызывает жаркие споры среди участников жюри и 2023 не стал исключением: в общей сложности у судей было почти 50 000 изображений, пишет New Atlas.

В этом году победителями конкурса стали фото существа, похожего на инопланетянина, фантастическая сцена с грибами и жестокость группы косаток, которые создают волну во время охоты на тюленя. К слову, главный приз достался французу Лорану Бальесте, который завоевал свой второй титул Большого титула — любопытно, что это первый дубль наград за 59 лет конкурса.

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"Древний моряк", Лоран Бальеста (Франция) – обладатель Большого титула

"Древний мореплаватель" Лоран Бальеста (Франция) – обладатель Большого титула Фото: 2023 Wildlife Photographer of the Year

Главный приз достался французскому фотографу Лорану Бальесте за изображение трехиглого мечехвоста (Tachypleus tridentatus) с тремя тревлли, которые следуют за ним. Жюри отмечает, что снимок дает редкий и откровенный взгляд на загадочную жизнь этого животного. Отметим, что Бальеста также войдет в историю как первый фотограф в истории конкурса, которому удалось дважды завоевать главный приз.

Исследователи отмечают, мечехвосты живут на планете уже более 300 миллионов лет, однако сегодня их численность резко сокращается из-за ряда факторов, в том числе изменений окружающей среды, чрезмерного вылова рыбы и их важного значения для медицины. Дело в том, что уникальная кровь мечехвоста содержит лизат амебоцитов лимулюса (LAL), используемый для проверки продуктов на наличие бактериальных веществ.

Чтобы добыть кровь мечехвоста, компании буквально выкачивают кровь из их сердца. Например, в 2021 году пять компаний на восточном побережье США выкачали кровь более чем 700 000 мечехвостов. Этот процесс предполагает прокалывание сердца животного и выкачивание до половины крови в течение примерно 8 минут. Хорошие новости — это не всегда приводит к летальному исходу, плохие — многих мечехвостов продают на убой ради еды или наживки.

"Последнее дыхание осени", Агорастос Папацанис (Греция) – победитель в номинации "Растения и грибы"

Последнее дыхание осени", Агорастос Папацанис (Греция) – победитель в номинации "Растения и грибы" Фото: 2023 Wildlife Photographer of the Year

Это фото было сделано фотографом Агорастосом Папацанисом из Греции. На фото ему удалось запечатлеть фантастический лесной гриб-зонтик под дождем, когда он выпускал свои споры.

Грибы кажутся малоподвижными и не живыми, однако это не совсем так: их сети представляют собой улей, полный активности, как над, так и под землей. На фото Папацанису удалось запечатлеть шляпку гриба, когда она выделяет миллионы спор — это является жизненно важной частью жизненного цикла грибов. Также как растения и семена, грибы полагаются, что их споры будут унесены ветром и распространятся на новой территории. Однако запечатлеть такой процесс — большая удача, ведь он встречается невероятно редко.

"Киты поднимают волну", Берти Грегори, Великобритания – Поведение: победитель среди млекопитающих

"Киты поднимают волны", Берти Грегори (Великобритания) – "Поведение": победитель среди млекопитающих Фото: 2023 Wildlife Photographer of the Year

Менее сказочный и более мрачный снимок удалось сделать Берти Грегори из Великобритании. На сайте запечатлен момент того, как ловко косатки работают вместе, создавая волнения в воде, пытаясь опрокинуть вкусную закуску с куска льда.

Отметим, что косатки чрезвычайно известны своей жестокостью и командной работой. Ученым известно, что они часто используют эту тактику во время охоты — создавая волны, косатки смывают в воду пингвинов и тюленей, которые пытаются скрыться от хищников на льдине.

Чтобы сделать этот удивительный снимок с помощью дрона, Грегори провел несколько часов в ледяных водах Антарктиды в двухмесячной экспедиции.

"Банкет головастиков", Хуан Хесус Гонсалес Ахумада (Испания) – "Поведение": победитель в категории "Амфибии и рептилии"

Банкет головастиков", Хуан Хесус Гонсалес Ахумада (Испания) – "Поведение": победитель в категории "Амфибии и рептилии" Фото: 2023 Wildlife Photographer of the Year

Эту награду получил испанец Хуан Хесус Гонсалес Аумада, которому удалось запечатлеть нечто удивительное, на первый взгляд напоминающее абстрактную картину. На фото изображены головастики жаб, питающиеся трупом молодого воробья в Охене, на юге Испании.

Известно, что птица утонула после того, как преждевременно покинула близлежащее гнездо. Несмотря на всю трагичность ситуации, воробей стал особым лакомством для растущих головастиков. Как правило, им приходится питаться водорослями, растительностью и крошечными беспозвоночными. Однако по мере роста они становятся все более плотоядными, пока не перейдут на новую стадию жизни в качестве жаб.

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