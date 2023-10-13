Стародавній моряк і косатки, що створюють хвилю: переможці конкурсу "Фотограф року дикої природи 2023"

Лондонський музей природничої історії підбив підсумки щорічного конкурсу — названо імена переможців.

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Щорічно Лондонський музей природної історії проводить конкурс "Фотограф року дикої природи". Зазвичай ця подія викликає палкі суперечки серед учасників журі, і 2023 рік не став винятком: загалом у суддів було майже 50 000 зображень, пише New Atlas.

Цього року переможцями конкурсу стали фото істоти, схожої на інопланетянина, фантастична сцена з грибами і жорстокість групи косаток, які створюють хвилю під час полювання на тюленя. До речі, головний приз дістався французу Лорану Бальєсте, який завоював свій другий Великий титул — цікаво, що це перший дубль нагород за 59 років конкурсу.

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"Стародавній моряк", Лоран Бальєста (Франція) — володар Великого титулу

"Стародавній мореплавець" Лоран Бальєста (Франція) — володар Великого титулу Фото: 2023 Wildlife Photographer of the Year

Головний приз дістався французькому фотографу Лорану Бальєсте за зображення триногого мечохвоста (Tachypleus tridentatus) з трьома рибками, що слідують за ним. Журі зазначає, що знімок дає рідкісний і відвертий погляд на загадкове життя цієї тварини. Зазначимо, що Бальєста також увійде в історію як перший фотограф в історії конкурсу, якому вдалося двічі завоювати головний приз.

Дослідники зазначають, мечохвости живуть на планеті вже понад 300 мільйонів років, проте сьогодні їхня чисельність різко скорочується через низку чинників, зокрема зміни довкілля, надмірний вилов риби та їхнє важливе значення для медицини. Річ у тім, що унікальна кров мечохвоста містить лізат амебоцитів лімулюса (LAL), який використовується для перевірення продуктів на наявність бактеріальних речовин.

Щоб добути кров мечохвоста, компанії буквально викачують кров з їхнього серця. Наприклад, у 2021 році п'ять компаній на східному узбережжі США викачали кров більш ніж 700 000 мечохвостів. Цей процес передбачає проколювання серця тварини та викачування до половини крові протягом приблизно 8 хвилин. Хороші новини — це не завжди призводить до летального результату, погані — багатьох мечохвостів продають на забій заради їжі або наживки.

"Останній подих осені", Агорастос Папацаніс (Греція) — переможець у номінації "Рослини та гриби"

Останній подих осені", Агорастос Папацаніс (Греція) — переможець у номінації "Рослини та гриби" Фото: 2023 Wildlife Photographer of the Year

Це фото було зроблено Агорастосом Папацанісом із Греції. На фото йому вдалося сфотографувати фантастичний лісовий гриб-парасольку під дощем, коли він випускав свої спори.

Гриби здаються малорухомими та не живими, проте це не зовсім так: їхні сітки являють собою вулик, повний активності, як над, так і під землею. На фото Папацанісу вдалося сфотографувати капелюшок гриба, коли він виділяє мільйони спор — це є життєво важливою частиною життєвого циклу грибів. Так само як рослини й насіння, гриби розраховують, що їхні спори будуть віднесені вітром і поширяться на новій території. Однак зафіксувати такий процес — велика удача, адже він зустрічається неймовірно рідко.

"Кити підіймають хвилю", Берті Грегорі, Велика Британія — Поведінка: переможець серед ссавців

"Кити піднімають хвилі", Берті Грегорі (Велика Британія) — "Поведінка": переможець серед ссавців Фото: 2023 Wildlife Photographer of the Year

Менш казковий і більш похмурий знімок вдалося зробити Берті Грегорі з Великої Британії. На сайті зображено момент того, як спритно косатки працюють разом, створюючи хвилі у воді й намагаючись перекинути смачну закуску зі шматка льоду.

Зазначимо, що косатки надзвичайно відомі своєю жорстокістю та командною роботою. Вченим відомо, що вони часто використовують цю тактику під час полювання — створюючи хвилі, косатки змивають у воду пінгвінів і тюленів, які намагаються сховатися від хижаків на крижині.

Щоб зробити цей дивовижний знімок за допомогою дрона, Грегорі провів кілька годин у крижаних водах Антарктиди у двомісячній експедиції.

"Банкет пуголовків", Хуан Хесус Гонсалес Ахумада (Іспанія) — "Поведінка": переможець у категорії "Амфібії та рептилії"

Банкет пуголовків", Хуан Хесус Гонсалес Ахумада (Іспанія) — "Поведінка": переможець у категорії "Амфібії та рептилії" Фото: 2023 Wildlife Photographer of the Year

Цю нагороду отримав іспанець Хуан Хесус Гонсалес Аумада, якому вдалося сфотографувати щось дивовижне, що, на перший погляд, нагадує абстрактну картину. На фото зображені пуголовки жаб, які харчуються трупом молодого горобця в Охені, на півдні Іспанії.

Відомо, що птах потонув після того, як передчасно покинув довколишнє гніздо. Попри всю трагічність ситуації, горобець став особливими ласощами для пуголовків, що ростуть. Як правило, їм доводиться харчуватися водоростями, рослинністю і крихітними безхребетними. Однак у міру зростання вони стають все більш м'ясоїдними, поки не перейдуть на нову стадію життя як жаби.

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