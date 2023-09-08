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Мавпи з "кровоточивим серцем" та червоноока жаба: названо найкращі кадри диких тварин 2023 року (фото)

найкращі фото дикої природи 2023,
Фото: all-about-photo.com | Орангутан у національному парку Танджунг Путінг, Борнео

Премію журналу About Photo Awards 2023 вручали 25 фотографам з 11 країн світу. Володарем головного призу став індійський фотограф Томас Віджаян.

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Ефектні хмари над горами Чилі, крокодил, що пожирає антилопу гну, і біле ведмежа на льодовику. Це лише деякі зі сцен, зафіксованих переможцями конкурсу фотографій дикої природи, який проводить журнал About Photo Awards 2023.

Престижну премію присуджують фотографам, які "прекрасно передають сутність природи й підкреслюють пишність пейзажів, флори та фауни".

Премію вручали 25 фотографам з 11 країн світу. Володарем головного призу став Томас Віджаян, індійський фотограф, який, серед іншого, зняв, орангутангів з острова Борнео, а також в'єтнамських золотоголових лангурів, яким загрожує зникнення.

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Нагадаємо, що в американському зоопарку народився єдиний у своєму роді жираф без плям. Серед інших тварин із незвичайним забарвленням — панда-альбінос і косатка на прізвисько "Біла смерть".

Також повідомлялося, що вже до 2100 року імператорські пінгвіни можуть зникнути з лиця Землі.