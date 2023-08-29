Панда-альбінос і косатка "Біла смерть": рідкісні тварини, народжені без знакового забарвлення (фото)

Ці четверо тварин виділяються серед своїх родичів, але це тільки робить їх по-справжньому унікальними.

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Багато відомих тварин на Землі мають смуги і плями на своєму тілі. Але буває так, що вони можуть народиться без свого знакового забарвлення. Наприклад, нещодавно в США в зоопарку народилася жирафа без плям, і вона стала єдиною такою серед усіх відомих жирафів. У природі існують й інші подібні приклади. Про таких чотирьох тварин пише Daily Mail.

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Панда-альбінос

Панда-альбінос Фото: Daily Mail

У 2019 році в Китаї виявили, як вважається, першу повністю білу панду. У цієї самки немає характерних чорних плям на тілі та червоні очі. Вважається, що у цієї панди альбінізм — неймовірно рідкісна хвороба, спричинена мутаціями генів, які беруть участь у виробленні меланіну. Саме він визначає колір очей, шкіри та волосся як у тварин, так і в людей.

За словами Алекса Кейгана, генетика з Великої Британії, щоб проявилася ця хвороба, потрібно, щоб тварина успадкувала дві копії мутованого гена, по одній від кожного з батьків. Хоча батьки, які несуть тільки одну копію мутації, називаються носіями, але в них зазвичай не проявляється альбінізм.

Жираф без плям

Жираф без плям Фото: Daily Mail

Минулого місяця в зоопарку в штаті Теннесі, США, народилося дитинча жирафа без плям. На відміну від панди, шерсть цього жирафа повністю коричнева, що дає змогу припустити, що в нього немає альбінізму.

За словами Кейгана, у цього жирафа є ще більш незвичайна мутація, яка змінює розподіл колірних пігментів по його тілу.

"Такі випадки з'являються рідко, тому що вони залежать або від нової домінантної мутації, яка відбувається в певній частині геному, яка змінює малюнок пігментації, або від двох жирафів, які несуть один і той самий рецесивний варіант, що спричиняє цей малюнок", — каже генетик.

Науковець вважає, що коричневий жираф не зміг би вижити в дикій природі, можливо, тому було зафіксовано перший такий випадок. Плями жирафа насправді допомагають регулювати його температуру, адже вони пов'язані зі складною мережею кровоносних судин під шкірою, а також слугують формою захисту від хижаків.

Тигр без смуг

Тигр без смуг Фото: Daily Mail

Ще 2008 року в одному із зоопарків у Південній Африці народилася самка бенгальського тигра, яка була повністю білою. Її батьки передали тигреняті рідкісний ген, але це був не альбінізм. Деякий час цей тигр вважався одним із 20 тигрів без смуг, що живуть на Землі.

Виявляється, на півночі Індії в минулому можна було виявити багато білих тигрів, але всі вони з часом вимерли.

Косатка "Біла смерть"

Косатка "Біла смерть" Фото: Daily Mail

Косатку-альбіноса, яку назвали "Біла смерть", уперше виявили ще 2012 року. Ця косатка перебувала у зграї з 12 інших "звичайних" особин і попри свій унікальний зовнішній вигляд, здавалося, що це нікого з її родичів не бентежить. Цю косатку виявили в Тихому океані недалеко від Командорських островів.

За словами Кейгана, альбінізм частіше зустрічається серед тварин, що перебувають під загрозою зникнення або утримуються в неволі, особини яких тісно пов'язані між собою.

Фокус уже писав про те, що метрова змія посоромила пітонів, адже вона ковтає яйця в 3-4 рази більше, ніж можуть її родичі.