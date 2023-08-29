Метрова змія осоромила пітонів: вона ковтає яйця в 3-4 рази більше, ніж можуть її родичі (фото)

Дослідники кажуть, що яйцеїд Ганса є справжнім рекордсменом, якщо взяти до уваги його розмір.

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Відомі в усьому світі бірманські пітони або темні тигрові пітони здобули собі славу за свою здатність проковтувати свиней повністю. Але слід зазначити, що ці змії самі по собі величезні. Тому коли справа доходить до співвідношення розмірів змії та її жертви, то ніщо не зрівняється з яйцеїдом Ганса, названого на честь герпетолога Карла Ганса, пише New Atlas.

Яйцеїд Ганса (Dasypeltis gansi) родом із Західної Африки, і як можна здогадатися, його раціон повністю складається з яєць птахів. Ця змія абсолютно нешкідлива для людини, оскільки вона неотруйна і досягає в довжину всього 0,9-1,2 метра.

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Попри свій зовсім невеликий розмір, згідно з недавнім дослідженням Університету Цинциннаті під керівництвом професора Брюса Джейна, яйцеїд є справжнім рекордсменом. Дослідження показало, що ця змія здатна проковтувати найбільшу здобич порівняно з розміром свого тіла.

Яйцеїд — справжній рекордсмен. Фото: змея

Хоча змія тонша за своїх побратимів, які полюбляють ласувати яйцями птахів, яйцеїд Ганса здатен на неймовірне: проковтнути яйце в 3-4 рази більше, ніж може будь-який інший його родич. Змія здатна на таке завдяки своїй еластичній шкірі, яка знаходиться між лівою і правою нижніми щелепами. Також у неї майже беззубий м'який рот, який дозволяє утримувати гладку яєчну шкаралупу.

Яйцеїд проковтнути яйце в 3-4 рази більше, ніж може будь-який інший його родич. Фото: змея

Після того, як змія проковтує яйце цілим, вона викривляє свій хребет, щоб розколоти шкаралупу і перетравити вміст. Зламана і сплющена шкаралупа згодом відригується змією.

Змія відригує шкаралупу. Фото: змея

Вчені вважають, що таку вражаючу здатність яйцеїди Ганса розвинули у відповідь на те, що яйця містять менше калорій, ніж така здобич, як щури або птахи. У результаті, щоб отримати необхідну кількість енергії, змії необхідно заковтувати більші яйця.

"Це дуже дивовижне видовище, якщо взяти до уваги його масштаби. Люди схильні зосереджуватися на великих зміях, які можуть заковтнути велику здобич, але якщо зробити поправку на розмір, то ці крихітні хлопці виявилися страшнішими за пітонів", — каже автор дослідження.

Нагадаємо, вчені вважають, що гримучі змії насправді милі та люблять обійматися. Автори нового дослідження з Університету Лома-Лінда в Каліфорнії (США) дійшли висновку, що репутація гримучих змій на багато випереджає їх самих.