Непоправна втрата. Уже до 2100 року імператорські пінгвіни можуть зникнути з лиця Землі

Дослідники побоюються, що через втрату морського льоду Антарктиди ці тварини опинилися на межі вимирання.

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Цього року Земля зіткнулася з наслідками кліматичного клімату: рекордні хвилі тепла обрушилися на сушу й океан, лісові пожежі стають дедалі інтенсивнішими, а льодовий континент втратив безпрецедентну кількість льоду, пише Forbes.

У новому дослідженні вчені з Університету Торонто в Скарборо дійшли висновку, що кліматичні зміни й втрата морського льоду Антарктиди можуть призвести до вимирання цілого виду. Передбачається, що вже до кінця століття 90% імператорських пінгвінів зникнуть з лиця планети.

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Під час дослідження вчені проаналізували супутникові знімки п'яти колоній імператорських пінгвінів. На думку дослідників Британської антарктичної служби, у цих колоніях стався "безпрецедентний провал розмноження", а причиною стала втрата морського льоду.

Річ у тім, що імператорські пінгвіни щороку повертаються в одне й те саме місце для розмноження. Раніше тварини реагували на зникнення морського льоду, переміщаючись у більш стабільні райони, однак ця стратегія навряд чи спрацює, якщо весь навколишній лід у регіоні буде втрачено. Попередні оцінки дослідників показують, що від 30% із 62 відомих колоній імператорських пінгвінів в Антарктиді постраждали від часткової або повної втрати морської криги в період із 2018 до 2022 року. За словами провідного автора дослідження, Пітера Фретвелла, їм із колегами раніше ще не доводилося спостерігати, щоб "імператорські пінгвіни не розмножувалися в такому масштабі".

Супутникові знімки показують, що протяжність морського льоду досягла найнижчого рівня за всю історію спостережень. Спостереження показують, що станом на 20 серпня лише 15,7 мільйона квадратних кілометрів вкрито морським льодом — це приблизно на 2,2 мільйона квадратних кілометрів менше, ніж у середньому за всі роки спостережень. Ще більш тривожним виглядає те, що попередній рекорд втрати льоду Антарктиди було зафіксовано минулого року.

Автори дослідження зазначають, що під загрозою опинилися не тільки імператорські пінгвіни. Річ у тім, що інші арктичні та антарктичні види, які залежать від морського льоду, стикаються з аналогічною загрозою. Наприклад, минулого року вчені дійшли висновку, що майже всі два десятки субпопуляцій білих ведмедів в Арктиці можуть бути також знищені до кінця століття.

Раніше Фокус писав про те, що протяжність морського льоду Антарктиди вийшла на незвідану територію.