Обезьяны с "кровоточащим сердцем" и красноглазая лягушка: названы лучшие кадры диких животных 2023 года (фото)
Премия журнала About Photo Awards 2023 вручалась 25 фотографам из 11 стран мира. Обладателем главного приза стал индийский фотограф Томас Виджаян.
Эффектные облака над горами Чили, крокодил, пожирающий антилопу гну, и белый медвежонок на леднике. Это лишь некоторые из сцен, запечатленных победителями конкурса фотографий дикой природы, который проводит журнал About Photo Awards 2023.
Престижная премия присуждается фотографам, которые "прекрасно передают сущность природы и подчеркивают великолепие пейзажей, флоры и фауны".
Премия вручалась 25 фотографам из 11 стран мира. Обладателем главного приза стал Томас Виджаян, индийский фотограф, который, среди прочего, снял, орангутанов с острова Борнео, а также вьетнамских золотоголовых лангуров, которым угрожает исчезновение.
Напомним, что в американском зоопарке родился единственный в своем роде жираф без пятен. Среди других животных с необычным окрасом — панда-альбинос и косатка по кличеке "Белая смерть".
Также сообщалось, что уже к 2100 году императорские пингвины могут исчезнуть с лица Земли.