Крадущийся краб, жалящий анемон. Ракообразные рвут крохотных существ на части, чтобы сделать помпоны

Крохотные крабы-боксеры готовы пойти на все, чтобы не потерять свои "помпоны", вплоть до того, что рвут других существ на части.

Океан полон загадочных существ, поведение которых порой может быть захватывающим или ужасающим. Например, ранее морскому фотографу удалось запечатлеть удивительную картину питания горбатых китов в Антарктиде, во время которой им удалось сотворить идеальную спираль Фибоначчи. В новом исследовании ученые наблюдали не столь восхитительную картину того, как крабы-боксеры создают себе "живые помпоны", пишет IFLScience.

Крабы-боксеры (Lybia edmondsoni), также известные как крабы-помпоны, несмотря на свои миниатюрные размеры являются весьма жестоким видом. Эти ракообразные научились использовать жалящую силу ядовитых анемон, удерживая в каждой клешне по одному образцу Triactis producta.

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Защитный механизм краба в действительности увеличивает возможности кормления и самой анемоны, однако цена такого "бонуса" очень велика. Если краб-боксер во время своего путешествия потеряет одну из анемон, он может разорвать вторую надвое, чтобы уменьшить затраты времени и энергии на получение второго "помпона".

Эта практика жестокого обращения с анемонами привела к тому, что Triactis producta сегодня имеют низкое генетическое разнообразие: анемоны начали размножаться бесполым путем, а потому фактически бесконечно создают свои копии.

Впрочем, есть и другая сторона. Предыдущее исследование ученых показало, что жизнь в качестве помпона для краба-боксера действительно обеспечивает анемонам больший доступ к пище и кислороду, которые бы никогда не смогли получить самостоятельно.

Несмотря на то, что краб-боксер и его поведение с анемонами выглядит весьма устрашающе, в действительности они имеют весьма миниатюрные размеры: их панцирь достигает всего 13 миллиметров. Однако их крошечные размеры компенсируют внешний вид: ракообразные имеют тонкие черные кольца вокруг ног и красочный узор из многоугольников на панцире.

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