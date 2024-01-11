Самая красивая личинка в океане: ученые показали рыбу, которая даже не выглядит настоящей (видео)

Подводному фотографу удалось запечатлеть удивительное изображение детеныша рыбы-треноги, который выглядит так, будто вовсе не принадлежит этой планете.

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Океан полон удивительных и порой странных существ, которых только может предложить Земля: от милого осьминога Дамбо и до самых ужасных обитателей глубокой темной воды. В то время как одному морскому фотографу посчастливилось заснять китов, занятых созданием идеальной спирали Фибоначчи, другому дайверу удалось запечатлеть личиночную форму рыбы-треноги, которая даже не выглядит настоящей, пишет IFLScience.

Удивительные кадры удалось заснять инструктору по подводному плаванию Фриде Йолоцин во время погружения на "участке темной воды" у побережья Косумеля в Мексике. Погружение в "темную воду" происходит ночью, а потому дайверы, как правило, привязаны к своей лодке, чтобы не заблудиться в сотнях метрах темного открытого океана.

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В ходе погружения Йолоцин посчастливилось заметить личинку рыбы-треноги, она также записала эту встречу на видео, а затем поделилась им в социальных сетях. Изначально дайвер не поняла, что находится перед ней, однако позже ей удалось идентифицировать загадочное существо: им оказалась личинка рыбы-треноги (Bathypterois spp).

Отметим, что представители этого вида являются одними из самых глубоководных рыб на Земле. Они обитают на глубине от 1 до 6 километров, а их название происходит от длинных лучей тазового и хвостового плавни, длина которых может достигать невероятных 3 метров. Как правило, рыбы используют эти длинные плавники, чтобы поддерживать себя на дне океана.

Эта тренога из плавников позволяет рыбам "замирать" на морском дне в ожидании, пока их добыча не пройдет мимо. В рацион рыбы-треноги обычно входят крохотные креветки и ракообразные. Известно, что представители этого вида слепы и лишены глаз, а также почти не нуждаются в солнечном свете, так как обитают в самых глубоких частях океана.

Предыдущие исследования ученых показали, что рыбы-треноги полагаются на вибрации движения, которые они ощущают с помощью своих длинных плавников. Именно это и помогает им охотится. Любопытно, что личинки рыбы-треноги обладают закругленными плавниками, которые помогают им имитировать медуз, тем самым избегая хищников.

Эту рыбу-треногу видели у побережья Гавайев, и она использовала плавники, чтобы "стоять" на морском дне Фото: NOAA

Известно, что именно личинки рыбы-треноги чаще встречаются дайверам, так как течения могут поднимать их на поверхность океана. Это стратегия, известная как онтогенетическая вертикальная миграция, согласно которой по мере старения личинки мигрируют в более глубокие глубины океана и в конечном итоге достигают морского дна.

Ранее Фокус писал о том, что крошечное морское существо строит "дворцы соплей", чтобы добыть еду.