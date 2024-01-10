Биологическое чудо. Крошечное морское существо строит "дворцы соплей", чтобы добыть еду (видео)

Исследователи настолько вдохновились процессом питания миллиметрового существа, что планируют использовать его для разработки новых систем водяных насосов.

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Аппендикулярии (Oikopleura dioica) представляют собой вид крошечных оболочников, использующих весьма любопытную тактику во время охоты. Длина этих крохотных морских существ составляет всего около 1 миллиметра, однако для науки они представляют невероятный интерес, пишет Popular Science.

Исследования показали, что во время питания крошечные личинки заключают себя в желеобразное вещество, образуя то, что биологи провали "домом слизи" или "дворцом соплей". Ученые считают, что временные жилища этих морских существ являются настоящим биологическим чудом: с помощью хвоста личинка создает собственную насосно-фильтрационную систему, которая способна улавливать и продвигать частицы пищи ко рту оболочника.

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По словам соавтора исследования, научного сотрудника биологического университета Орегона Терры Хибберт, они с коллегами полагают, что динамика внутренней жидкости "дворца соплей" может стать своеобразным прототипом нового поколения искусственных насосных систем для очистных сооружений, а также систем фильтрации.

В ходе исследования команда отправилась в Норвегию, в центр по разведению оболочника: с помощью микроскопа и высокоскоростной камеры им удалось проанализировать движения существ. Далее ученые еще раз изучили видео и обнаружили, что хвост оболочников выполнял разные действия в зависимости от того, собирался ли он есть в этот момент времени. Например, во время плавания у поверхности океане, хвост извивался из стороны в сторону, помогая существу передвигаться в воде. Однако, когда оболочник собирался питаться и оказывался внутри своего "дворца слизи", хвост вел себя совершенно иначе.

Как только морское существо оказывается во "дворце соплей", его придаток соприкасается с внутренней частью тела сразу в нескольких местах. Когда хвост в эти моменты шевелится, животное почти не двигается, вместо этого хвост ведет себя как липучка, прилипая и отлипая от оболочки. В результате этого действия "дворец слизи" раздувается, как воздушный шар. Каждое движение толкает эти частицы вперед, в конечном итоге в направлении рта личинки.

Когда система фильтрации личинки слишком засоряется, она попросту скидывает свой "дворец соплей", он опускается на морское дно, где разлагается. Приблизительно через 3-4 часа оболочник повторяет этот процесс.

Ученые обнаружили, что способ питания личинки на самом деле соответствует требованиям перистальтического насоса, но конструкция остается не самой распространенной. Теперь авторы исследования считают, что инженеры могли бы адаптировать эту альтернативную установку "дворца соплей" для проектирования новых очистных сооружений, а также систем фильтрации воздуха.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли новый эффективный способ фильтрации сточных вод.