Заставляют работать ради взаимности: действительно ли кошки ненавидят людей?

Исследование о том, как пушистые питомцы относятся к владельцам весьма неоднозначны, но одно четко ясно — они не обожают нас так как собаки.

Владельцы кошек могут сколько угодно обожать своих питомцев, но вопрос о том, взаимна ли эта любовь все еще остается открытым, несмотря на тысячи лет проведенные бок о бок и сотни исследований на эту тему. Работы ученых уже давно подтвердили, что собаки в действительности любят нас безоговорочно, однако с кошками все не так просто, пишет Live Science.

Некоторые работы ученых свидетельствуют о том, что кошки якобы всего лишь используют нас для удовлетворения своих потребностей. Но в целом им все равно на то, выживем ли мы или умрем. Но так ли справедлив этот стереотип в действительности?

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Ученые признают, что в этих обвинениях есть доля правды: многочисленные исследования доказали, что кошки не отвечают людям такой же взаимностью, как и собаки. Фактически наши питомцы заставляют нас работать ради их привязанности. В то же время ученые отмечают, нельзя сказать, что наши кошки нас ненавидят — похоже, хоть немного, но мы им все же нравимся.

Например, исследование 2015 года под названием "Кошки против собак", в ходе которого ученые взяли образцы слюны у 10 кошек и собак, показало, что уровень гормона счастья повышается как у собак, так и кошек после проглаживания. Однако уровень этого гормона существенно отличался: 57,2% у собак и лишь 12% у кошек.

В 2021 году ученые провели исследование, посвященное связи кошек и людей. Исследователи обнаружили, что отстраненное поведение кошек, о котором так часто говорят, в действительности встречается реже, чем мы ожидали. Кошки формируют тесные эмоциональные отношения с людьми, но на самом деле об этом мало что известно.

В ходе исследования ученые опросили около 4000 владельцев кошек и выявили 5 различных взаимоотношений питомцев с людьми, чтобы определить их эмоциональную связь, а именно:

открытые отношения;

удаленное общение;

случайные отношения;

созависимость;

дружба.

Авторы исследования также обнаружили, что открытые отношения были наиболее распространены между владельцами и кошками, тогда как дружба предполагала самую сильную связь. Ученые также обнаружили, что кошки могут формировать социальные отношения с людьми, однако это также зависит и от эмоционального вклада владельца, а также уровня независимости, предоставленного питомцу.

В исследовании 2019 года ученые также обнаружили доказательства связи между владельцами и кошками. Однако результаты также свидетельствовали о том, что владельцам требуется больше усилий для установления эмоциональной связи с кошкой, чем с собакой. К слову, исследование 2008 года показало, что кровяное давление у кошек повышалось, когда они встречали человека, с которым они были связаны.

Еще одно исследование 2021 года также показало, что кошки чувствуют более сильную связь с людьми, способными считать их тонкие поведенческие сигналы. Также ученые обнаружили, что кошки не любят навязчивость, а потому могут становиться враждебными или даже могут начать избегать людей, которые побуждают их к взаимодействию.

Отметим, что археологические исследования также показали, что собаки были одомашнены человеком около 23 000 лет назад, тогда как кошки живут бок о бок с человеком намного меньше — всего около 10 000 лет.

Ранее Фокус писал о том, что у кошек есть около 300 разных "лиц", и одно из них общее с людьми.