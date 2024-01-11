В Тихом океане обнаружена странная "сверхструктура": развивается еще со времен динозавров

Новое исследование проливает свет на формирование огромного тихоокеанского плато со сложной историей, которое начало развиваться десятки миллионов лет назад.

Меланезийское пограничное плато, расположенное к востоку от Соломоновых островов начало формироваться в меловой период — около 145-66 миллионов лет назад, когда по Земле еще бродили динозавры. Любопытно, но эта "сверхструктура", по сути, все еще продолжает расти, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые из Университета Невады в Лас-Вегасе сосредоточились на понимании истории этого огромного тихоокеанского плато. Оно начало формироваться в результате извержений вулканов — предполагается, что толчок для его роста дали четыре отдельных импульса вулканизма, каждый из которых имел разные первопричины.

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По словам руководителя исследования, геолога Кевина Конрада, понимание истории этой "сверхструктуры" чрезвычайно важно для науки, так как гигантские вулканические образования под океаном часто остаются малоизученными. Например, в некоторых случаях они образуются в результате единого потока магмы, тогда их называют крупными магматическими провинциями. Известно, что эти вулканические извержения, как правило, масштабны и продолжительны, что часто влияют на климат и даже могут привести к массовым вымираниям.

Еще одной причиной формирования подобных структур могут быть отдельные эпизоды, в ходе которых многочисленные вулканические извержения накапливают скалы, подобно слоеному пирогу. Авторы исследования отмечают, что из-за ограниченного количества образцов породы, порой может быть чрезвычайно сложно заметить разницу.

По словам Кондрата, у ученых есть лишь один образец плато в Тихоокеанском бассейне, "сверхструктура" выглядит таким образом, будто сформировалась в результате единичного события. Но более детальный анализ Меланезийского приграничного плато во время пятинедельной исследовательской миссии показал, что на самом деле его история чуть более сложная.

Сравнение размеров Меланезийского пограничного плато с северо-западом Тихого океана Фото: Kevin Conrad

В ходе исследования ученые использовали большое цепное приспособление, позволяющее им накопать камни со склонов подводных гор и вулканов, который входят в состав плато. Далее ученые сосредоточились на изучении возраст и химии "сверхструктуры": ученые считают, что плато, вероятно, впервые начало формироваться около 120 миллионов лет назад. Предполагается, что тогда во время огромного потока базальтовой лавы сформировалась часть плато, также известная как хребет Робби.

Около 45 миллионов лет назад этот кусок плато дрейфовал в Тихом океане над горячей точкой Руруту-Араго в мантии Земли, которая все еще существует. В результате образовалась подводная горная цепь, также известная как гора с островами, возвышающимися над поверхностью океана.

Следующий период в формировании плато наступил около 13 миллионов лет назад, когда подводная гора дрейфовала над другой горячей точкой Самоа, из которой сегодня строятся Самоанские острова. В результате этого события были построены новые острова, которые со временем опустились ниже уровня моря.

Последний известный период формирования плато наступил 3 миллиона лет назад, когда тектонические движения в желобе Тонга спровоцировали извержения вулканов. Любопытно, что это событие было вызвано совершенно других механизмом.

Конрад с коллегами планирует продолжить исследования, чтобы найти новые подобные "сверхструктуры", образованные сразу несколькими событиями. Он также предлагает назвать их "надстройками океанической средней плиты", чтобы отличить от других крупных магматических провинций, сформированных в ходе одного крупного вулканического события.

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