Астрономы впервые обнаружили "недостающее звено" между звездами и черными дырами (фото)

Ученые впервые получили прямые доказательства процесса, в результате которого рождаются нейтронные звезды и черные дыры.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, наблюдения за сверхновой позволили увидеть, как после взрыва звезды появился объект, который имеет признаки нейтронной звезды и черной дыры. Пока точно, не ясно, что это, но новое открытие окончательно подтверждает тот факт, что после смерти массивных звезд из их ядер получаются самые плотные объекты во Вселенной, пишет ScienceAlert.

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В конце жизненного цикла звезды не могут поддерживать термоядерный синтез в своих ядрах и это приводит к разным последствиям, в результате которых внешний слой звезд улетает в космос. В то же время ядро звезд под влиянием гравитации сжимается и превращается в сверхплотный объект.

Если масса звезды была сравнимой с массой Солнца или больше в 8 раз, то в результате ядро превращается в белого карлика. Если масса звезды была больше в 8-30 раз массы Солнца, то образуется нейтронная звезда с массой в 2 раза больше, чем у нашей родной звезды. Но ядра самых массивных звезд, масса которых больше, чем в 30 раз массы Солнца, превращаются в черыне дыры звездной массы.

Но ученые знают об этом на основе наблюдений за последствиями таким процессов. В частности, благодаря наблюдениям за остатками сверхновых. Напрямую увидеть взрыв сверхновой очень сложно, ведь такие события наблюдаются очень редко и часто остатки ядер умерших звезды закрывают облака пыли.

Но в 2 года назад астрономы обнаружили сверхновую, получившую название SN 2022jli, которая появилась в результате взрыва звезды в спиральной галактике NGC 157 на расстоянии 75 млн световых лет от нас. Эта сверхновая сразу заинтересовала астрономов, ведь с ее помощью можно было узнать больше о происходящих во время взрыва звезды процессах.

Если обычно свет от сверхновой становится более тусклым в течение недель или месяцев, то в этом случае астрономы заметили нечто странное. После сильного увеличения яркости сверхновая демонстрировала периодичные колебания в уровне яркости в течение 200 дней. Ученые впервые увидели, как сверхновая то становится ярче, то снова тускнеет через определенные периоды времени.

Авторы нового исследования выяснили, почему это происходило. Астрономы предполагают, что, как и у большинства звезд во Вселенной, у звезды, создавшей SN 2022jli, была звезда-компаньон. Этот объект пережил взрыв сверхновой и остался рядом с остатком взорвавшейся звезды.

Астрономы предполагают, что, как и у большинства звезд во Вселенной, у звезды, создавшей SN 2022jli, была звезда-компаньон. Этот объект пережил взрыв сверхновой и остался рядом с остатком взорвавшейся звезды. Иллюстрация Фото: ScienceAlert

Как показал анализ новых наблюдений за сверхновой, изменения ее яркости, вероятно, вызваны взаимодействием остатка SN 2022jli и звезды-компаньона. Когда умирающая звезда выбросила свой внешний слой в космос, то она наполнила звезду-компаньона водородом.

После взрыва плотный остаток ядра звезды пролетел через раздувшуюся атмосферу звезды-компаньона, где он поглотил огромное количество водорода. Когда водород попадал на остаток ядра, то последний нагревался, что вызывало увеличение яркости.

После взрыва плотный остаток ядра звезды пролетел через раздувшуюся атмосферу звезды-компаньона, где он поглотил огромное количество водорода. Когда водород попадал на остаток ядра, то последний нагревался, что вызывало увеличение яркости. Иллюстрация Фото: ScienceAlert

Пока что ученые точно не могут сказать, чем является сверхплотный остаток ядра умершей звезды: нейтронной звездой или же черной дырой звездной массы. Но скорее всего, этот объект является или тем, или другим. Таким образом взрыв сверхновой SN 2022jli стала первым, в результате которого астрономы наблюдали в режиме реального времени появление сверхплотного объекта.

Ученые считают, что теперь понимание природы черных дыр и нейтронных звезд только улучшиться.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили в двойных звездных системах гравитационную аномалию, которая нарушает теорию относительности Эйнштейна.

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