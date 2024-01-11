Играл Deftones на гитаре во время удаления опухоли в мозге: в Майами прошла уникальная операция

Невероятная по своей сложности и необычному подходу операция прошла недавно в Майами. Молодой человек был в сознании и играл на гитаре, пока хирурги удаляли опухоль из его мозга.

Недавно профессиональный гитарист Кристиан Нолен принял участие в необычной медицинской процедуре — операции на собственном мозге. Необычным ее сделал тот факт, что Нолен был не просто пациентом, он стал активным участником операции, играя на своей гитаре. Этот необычный метод был применен во время сложной операции по удалению глиомы, разновидности опухоли мозга, из правой лобной доли гитариста, пишет UPI.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Выбор Нолена в пользу игры на гитаре был сделан не просто ради развлечения. С помощью подобной необычной активности врачи преследовали важную цель. Опухоль располагалась в части мозга, отвечающей за контроль движений его левой руки. Чтобы хирурги смогли удалить как можно больше опухоли, не повредив способности Нолена играть, они разработали уникальный подход. Во время решающего этапа двухчасовой операции Нолен находился в сознании и играл на гитаре.

Доктор Рикардо Комотар, руководивший операцией в Сильвестровском комплексном онкологическом центре в Майами, объяснил, что бодрствование Нолена и игра на гитаре позволили хирургам тщательно наблюдать и сохранить область мозга, контролирующую движения руки. Этот инновационный подход является частью более широкой методики, известной как "хирургия мозга в бодрствующем состоянии", которая становится все более распространенной при проведении таких деликатных операций.

Процедура началась с того, что Нолена ввели в состояние наркоза, а затем применили региональную анестезию, чтобы онемение кожи головы. Когда операция достигла особенно чувствительной стадии, молодого человека разбудили и дали ему гитару, чтобы он поиграл. Для игры он выбрал песни Deftones. Его игра также продемонстрировала его мелкую моторику во время операции.

Операции на мозге в сознании имеют ряд преимуществ. Она не только помогает хирургам минимизировать повреждения при удалении опухоли, но и улучшает результаты лечения пациентов. По словам доктора Армана Дагала, заведующего отделением нейроанестезиологии центра, этот метод приводит к снижению частоты осложнений, сокращению сроков пребывания в больнице и менее интенсивному послеоперационному наблюдению. Пациенты быстрее восстанавливаются, так как меньше подвергаются воздействию анестетиков, что снижает вероятность возникновения побочных эффектов, таких как тошнота.

Случай Кристиана Нолена выделяется тем, что он использовал специфический навык — игру на гитаре, в качестве маркера в реальном времени во время операции. Такой подход подчеркивает прогресс в нейрохирургии и персонализированные методы, разрабатываемые для улучшения ухода за пациентами. Нолен продолжает лечение и вернулся к игре на инструменте, который стал для него не просто хобби, но и ключевым фактором успеха борьбы за его жизнь.

Ранее Фокус писал о проведении первой в мире двойной пересадке органов по новой методике. Столкнувшись, казалось бы, с безвыходной ситуацией, врачи поставили на кон все, положившись на недавнее научное исследование.

Также Фокус писал о разработке гидрогеля, эффективно уничтожающего рак мозга. Исследователи провели испытания на мышах и результаты оказались впечатляющими.