Поразило своими размерами: на острове Эвбея нашли храм Артемиды VII века до н. э. (фото)

Археологи обнаружили древний храм посвященный Артемиде на острове Эвбея в Эгейском море. По оценкам ученых, это сооружение построили еще в VII веке до н. э., однако они нашли также остатки еще более древних сооружений.

В результате четырехлетнего сотрудничества швейцарские и греческие археологи раскопали храм Артемиды Амаринтской на греческом острове Эвбея, Греция. Здание, датированное VII веком до н. э., превзошло все ожидания своей невероятной длиной — 34 метра, пишет Ancient Origins.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

План храма оказался апсидным, с полукруглой апсидой на одном конце — редкость для этого периода. Рядом с храмом во время недавних раскопок обнаружили различные артефакты, такие как вазы, оружие и ювелирные украшения.

Одной из выдающихся находок стала голова из слоновой кости с египетскими чертами, которая требовала значительных реставрационных усилий из-за своего первоначального состояния. Эта и другие находки проливают свет на историческое значение святилища Артемиды Амаринтской.

Собранные за годы интенсивных полевых исследований данные сейчас анализирует международная команда специалистов, среди которых археозоологи, археоботаники, эксперты по микроскопическому анализу, специалисты по гончарству и архитекторы.

Полная длина храма, показанного здесь, составляет 34 метра Фото: Swiss School of Archaeology in Greece

Найденные археологами следы пожара на этом месте свидетельствуют о частичном разрушении храма во второй половине VI в. до н. э. Последующая временная реставрация со стенами из сырцового кирпича предшествовала строительству совершенно нового здания в конце века.

Раскопки также обнаружили остатки из более ранних периодов, включая возможное здание IX или VIII века до н. э., бронзовые фигурки животных и терракотовую голову быка позднего бронзового века. Эти находки выделяют глубокие корни культа Артемиды, уходящие в доисторические времена.

Одним из необычных аспектов открытия является подтверждение практики традиционных жертвоприношений животных в святилище. Этот ритуал предусматривал, что животное в процессии вели к алтарю, где его торжественно забивали как религиозное жертвоприношение. Обгоревшие остатки определенных частей символизировали часть божества, устанавливая священную связь между последователями и божественным миром.

Голова из слоновой кости, недавно найденная в храме, имеет египетские черты Фото: Swiss School of Archaeology in Greece

Святилище Артемиды Амаринтской, расположенное у подножия холма, обжитого со времен бронзового века, открыло стены 3-го тысячелетия до н. э., которые, возможно, были частью фортификационной системы. Текущие исследования в регионе направлены на понимание того, как святилище интегрировалось в древний ландшафт, исследуя природную среду, распределение поселений, сельскохозяйственные угодья, кладбища, карьеры и коммуникационные сети.

Артемида, одна из центральных фигур греческой мифологии, изображается как богиня охоты, дикой природы и диких животных. Признанная девственной богиней, она символизирует целомудрие и ассоциируется с луной, а также стала покровительницей детей и женщин. Святилище Артемиды Амаринтской является особым культовым местом, посвященным ее поклонению.

Это открытие не только углубляет наше понимание древнегреческих традиций, но и подчеркивает значение Артемиды и ее длительную роль в разных регионах. Ее влияние распространялось на различные территории, с многочисленными культами и фестивалями, посвященными ей, что делало ее важной частью древнегреческих религиозных и культурных традиций.

Ранее Фокус рассказывал о древнеримской гробнице, найденной в храме Аполлона. Ученые считают, что она принадлежала аристократам.

Также мы писали о голове греческого божества, найденной посреди руин древнего города. Это была часть статуи древнегреческого бога Диониса.