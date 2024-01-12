Дико даже для коронавируса. Физические упражнения усугубляют затяжной COVID-19

Исследователи разобрались в странном феномене, когда физические нагрузки вредят, а не ускоряют выздоровление.

Длительный COVID не только может снижать способность человека переносить физические нагрузки, могут также обостряться некоторые симптомы коронавируса через несколько дней после тренировки. Медики называют это явление постнагрузочным недомоганием, но это достаточно странный феномен даже для коронавируса, пишет New Atlas.

В большинстве случаем во время реабилитации физические упражнения ускоряют процесс выздоровления. Когда же пациент испытывает трудности во время физических нагрузок, тому есть очевидное объяснение. Сердце или легкие, в таких случаях, могут функционировать с перебоями или же продолжительная болезнь могла истощить силы организма в целом.

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Но во время длительного коронавируса не наблюдается очевидных признаков, которые могли бы объяснить недомогание. Множество пациентов прошли разнообразные тесты, и они показали, что с ними все в порядке.

Самый традиционный тест на физические возможности пациента называется кардиопульмональным нагрузочным тестом (CPET). Пациента сажают на велотренажер, а врачи контролируют частоту сердечных сокращений, насыщение кислородом и данные электрокардиограммы.

Такой тест для многих пациентов с коронавирусом давал совершенно нормальные результаты. У пациентов наблюдался нормальные уровень кислорода и здоровая работа сердца.

В новом исследовании команда из Йельского университета набрала группу пациентов с длительным периодом заболевания COVID для нового эксперимента. Этот тест известен как iCPET (инвазивный кардиопульмональный тест с нагрузкой).

Его результаты показали, нарушения в том, как ткани организма поглощают кислород. Такая дисфункция было обозначена как нарушение максимальной системной экстракции кислорода (pEO2).

"Несмотря на то, что сердце перекачивало насыщенную кислородом кровь, извлечение этого кислорода тканями организма было нарушено", — говорит ведущий автор исследования Питер Кан.

Пока что нет точных данных, почему это происходит, поэтому ученые мобираются продолжить изучение странного феномена, который вызывает длительный COVID.

Напомним, растительную пищу связали с уменьшенным риском COVID-19. Ученые обнаружили стойкую связь между потреблением растительной пищи и снижением риска заболевания COVID-19 на 39%.