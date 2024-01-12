Проклятье Земли. В скором времени население прибрежных районов резко постареет: что станет причиной

Новое исследование предполагает, что средний возраст прибрежных сообществ резко возрастет на невероятные 10 лет, и дело не только в солнечных лучах.

Климатический кризис, о котором ученые предупреждали годами, уже здесь: 2023 год официально признан самым жарким за всю историю, на мир обрушились экстремальная жара, засухи и лесные пожары, а ученым больше не достаточно даже самого красного цвета для обозначения жары. Теперь ученые озвучили еще одно пугающее предупреждение — средний возраст жителей прибрежных районов резко возрастет на целые 10 лет, пишет Daily Mail.

Новое исследование команды из Университета Флориды показало, что в не таком уж далеком будущем изменение климата приведет к резкому старению населения прибрежных районов. Причем ученые предупреждают, что виновником будет вовсе не солнечное тепло.

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Команда обнаружила, что повышение уровня моря приведет к оттоку молодых людей, мигрирующих от побережий. Причем эта тенденция будет носить глобальный характер, в результате чего уже к 2100 году средний возраст сообществ возрастет на 10 лет.

Повышение уровня моря приведет к резкому увеличению числа молодых людей, мигрирующих из прибрежных округов Фото: PNAS

Ожидается, что уже в этом столетии численность населения прибрежных районов превысит один миллиард человек во всем мире. Результаты исследования свидетельствуют, что повышение уровня моря из-за климатических изменений в конце концов вынудит сотни миллионов людей покинуть свои дома и переместиться дальше вглубь суши.

По словам ведущего автора исследования, социолога Мэтта Хауэра, отток прибрежного населения, вероятно, будет намного хуже, чем ранее предполагали ученые. Команда предполагает, что реальный отток прибрежного населения будет в 5,3-18 раз выше, чем ожидалось ранее. Новые выводы ученых основаны на последних данных, учитывающих непрямую миграцию врачей и работников сферы услуг, которые последуют за молодыми мигрантами на их новое место жительство.

Повышение уровня моря приведет к резкому увеличению числа молодых людей, мигрирующих из прибрежных округов Фото: PNAS

В то же время, по мнению команды, позади этой миграции останутся пожилые жители прибрежных районов, в результате чего средний возраст населения существенно повысится. Авторы исследования надеются, что полученные ими результаты помогут местным сообществам подготовиться к резким изменениям в жизненно важных услугах, например, здравоохранении.

Исследование ученых основано на множестве демографических данных и трудно прогнозируемых вторичных эффектах, а также стандартных моделях опасности наводнений и модели миграции по округам США. Фактически работа ученых основана на 40-летнем опыте экологической миграции по всей территории США.

Ранее Фокус писал о том, что уровень моря поднялся в 2 раза выше, чем предполагалось: что подкосило Мировой океан.