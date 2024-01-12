Неуловимый Меркурий. Важное событие дает возможность увидеть эту планету в небе: когда это будет

Меркурий достигнет самого большого расстояния от Солнца, что дает возможность обнаружить крошечную планету.

В пятницу, 12 января, примерно в 17.00 по Киеву самая маленькая планета Солнечной системы — Меркурий, окажется на самом далеком расстоянии от Солнца. С этого момента и до конца января планета будет ярко сиять в ночном небе, что дает возможность провести наблюдения за ней, пишет Space.

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Из-за того, что Меркурий расположен ближе всего к Солнцу, то его часто затмевает собой свет нашей звезды, а потому его невозможно увидеть. Когда маленькая планета находится на самом большом расстоянии от Солнца, то ее легче увидеть с Земли. И этот момент наступит вечером, 12 января. Хотя до конца месяца Меркурий все еще будет ярко сиять в ночном небе и будет доступен для наблюдений.

По словам астрономов, в пятницу, примерно в 17.00 по Киеву Меркурий будет находиться на расстоянии примерно 24 градуса от Солнца. В основном Меркурий поднимается на высоту от 9 до 21 градуса над горизонтом после заката Солнца и на высоту от 11 до 19 градусов перед восходом Солнца. 10 градусов на небе примерно соответствуют ширине кулака на расстоянии вытянутой руки.

Самая маленькая планета в Солнечной системе будет иметь звездную величину -0,5. Минус в данном случае указывает на то, то это будет особенно яркий объект в ночном небе. В пятницу, 12 января, Меркурий появится в созвездии Стрельца.

Меркурий - самая близкая планета к Солнцу Фото: NASA

Меркурий во время своего вращения вокруг Солнца (этот период составляет 88 дней) оказывается в точке наибольшего удаления от звезды, когда планета проходит между Землей и Солнцем. Но это происходит циклично и период составляет примерно один раз в 116 дней.

Периоды, когда Меркурий хорошо виден с Земли, длятся несколько недель, при этом планета может быть хорошо видна иногда только вечером, а иногда только утром.

Время суток, в которое происходит появление Меркурия, зависит от того, на какой стороне Солнца находится планета, когда она приближается, достигает и затем удаляется от точки наибольшего удаления от Солнца. Например, когда Меркурий находится к востоку от Солнца, он восходит и заходит вскоре после заката Солнца и виден вечером. И наоборот, когда планета находится к западу от Солнца, то Меркурий восходит и заходит перед восходом звезды и виден утром.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что Меркурий уменьшается в размерах и уже потерял 7 км своего радиуса. Меркурий постепенно остывает из-за утечки тепла из внутренней части планеты.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что Меркурий когда-то был больше по размеру, чем сейчас. Дело в том, что в него врезался пленетарный объект, который лишил планету половину ее массы.

Напоминаем, что рекордная китайская ракета-носитель совершила дебютный запуск с корабля в море. Первый полет ракеты-носителя Gravity-1 от компании Orienspace был впечатляющим зрелищем, как уже писал Фокус.