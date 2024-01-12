Рекордная китайская ракета-носитель совершила дебютный запуск с корабля в море (видео)

Первый полет ракеты-носителя Gravity-1 от компании Orienspace был впечатляющим зрелищем.

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В четверг, 11 января, с палубы корабля в Желтом море, в космос в свой первый полет отправилась новая китайская ракета-носитель Gravity-1, созданная компанией Orienspace. Зажигание твердотопливных ракетных двигателей привело к появлению больших шлейфов выхлопных газов, при этом в воду упало несколько впечатляюще больших кусков мусора, пишет Space.

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Согласно сообщению компании Orienspace, во время дебютного успешного запуска в космос в палубы корабля ракета-носитель Gravity-1 вывела на орбиту 3 коммерческих метеорологических спутника Yunyao-1.

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Данная ракета может доставлять на низкую околоземную орбиту 6,5 тонн полезного груза и в результате успешного дебютного полета Gravity-1 стала самой мощной китайской коммерческой ракетой, а также самой мощной твердотопливной ракетой-носителем.

Данная ракета может доставлять на низкую околоземную орбиту 6,5 тонн полезного груза и в результате успешного дебютного полета Gravity-1 стала самой мощной китайской коммерческой ракетой, а также самой мощной твердотопливной ракетой-носителем Фото: space.com

Также эта ракета стала одной из немногих, которой удалось улететь в космос с первой попытки и первой, которая осуществила дебютный запуск с плавучей платформы. Компания Orienspace планирует еще два запуска ракеты Gravity-1 в 2024 году.

Но эта ракета будет лишь первой в списке будущих разработок китайской компании, если все пойдет по плану. Orienspace занимается разработкой более мощной ракеты-носителя Gravity-2, основная ступень которой будет иметь керосиновые двигатели и твердотопливные ракетные ускорители. Первый запуск этой ракеты запланирован на 2025 год. Ракета Gravity-2 сможет вывести на орбиту более 25 тонн полезной нагрузки.

Также компания Orienspace занимается разработкой еще более мощной ракеты Gravity-3, которая будет работать на керосине и жидком кислороде. Эта ракета будет включать в себя три основные ступени Gravity-2, подобно тому, как ракета Falcon Heavy от SpaceX включает три ступени ракеты Falcon 9. Эта ракета сможет доставить на низку околоземную орбиту почти 31 тонну полезной нагрузки. Для сравнения ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy могут доставлять на орбиту примерно 25 тонн и 70 тонн соответственно.

Для Китая запуск ракеты Gravity-1 стал четвертой миссией на орбиту с начала года Фото: space.com

Для Китая запуск ракеты Gravity-1 стал четвертой миссией на орбиту с начала года. В последнее время страна увеличила частоту запусков ракет-носителей до впечатляющего уровня, при этом частный сектор играет в этом процессе все более важную роль.

Если в 2022 году Китай запустил 64 ракеты на орбиту, то в 2023 году состоялось уже 67 запусков.

Как уже писал Фокус, только через 3,5 месяца ученым из NASA удалось наконец-то открыть контейнер с образцами, взятыми на астероиде Бенну и доставленными на Земли еще в конце сентября прошлого года. Изучение доставленных камней и пыли имеет важнейшее значение для понимания истории появления Солнечной системы, ведь астероид Бенну является своеобразной капсулой времени, где хранится полезная информация, которой миллиарды лет.

Также Фокус писал о том, что долгожданный полет астронавтов на Луну не состоится как планировалось в следующем году, а произойдет через 2 года. Из-за этого заявления NASA многие приверженцы теории заговора снова заговорили о том, что на самом деле, по их мнению, на Луну в 1969 году никто не летал, и отмена запланированного запуска является тому подтверждением.