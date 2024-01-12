Рекордна китайська ракета-носій здійснила дебютний запуск із корабля в морі (відео)

Перший політ ракети-носія Gravity-1 від компанії Orienspace був вражаючим видовищем.

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У четвер, 11 січня, з палуби корабля в Жовтому морі, в космос у свій перший політ вирушила нова китайська ракета-носій Gravity-1, створена компанією Orienspace. Запалювання твердопаливних ракетних двигунів призвело до появи великих шлейфів вихлопних газів, при цьому у воду впало кілька вражаюче великих шматків сміття, пише Space.

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Згідно з повідомленням компанії Orienspace, під час дебютного успішного запуску в космос з палуби корабля ракета-носій Gravity-1 вивела на орбіту 3 комерційних метеорологічних супутники Yunyao-1.

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Ця ракета може доставляти на низьку навколоземну орбіту 6,5 тонн корисного вантажу, і в результаті успішного дебютного польоту Gravity-1 стала найпотужнішою китайською комерційною ракетою, а також найпотужнішою твердопаливною ракетою-носієм.

Ця ракета може доставляти на низьку навколоземну орбіту 6,5 тонн корисного вантажу і в результаті успішного дебютного польоту Gravity-1 стала найпотужнішою китайською комерційною ракетою, а також найпотужнішою твердопаливною ракетою-носієм. Фото: space.com

Також ця ракета стала однією з небагатьох, якій вдалося полетіти в космос з першої спроби і першою, яка здійснила дебютний запуск з плавучої платформи. Компанія Orienspace планує ще два запуски ракети Gravity-1 у 2024 році.

Але ця ракета буде лише першою в списку майбутніх розробок китайської компанії, якщо все піде за планом. Orienspace займається розробкою потужнішої ракети-носія Gravity-2, основний ступінь якої матиме гасові двигуни і твердопаливні ракетні прискорювачі. Перший запуск цієї ракети заплановано на 2025 рік. Ракета Gravity-2 зможе вивести на орбіту понад 25 тонн корисного навантаження.

Також компанія Orienspace займається розробкою ще потужнішої ракети Gravity-3, яка працюватиме на гасі та рідкому кисні. Ця ракета включатиме в себе три основні ступені Gravity-2, подібно до того, як ракета Falcon Heavy від SpaceX включає три ступені ракети Falcon 9. Ця ракета зможе доставити на низьку навколоземну орбіту майже 31 тонну корисного навантаження. Для порівняння ракети Falcon 9 і Falcon Heavy можуть доставляти на орбіту приблизно 25 тонн і 70 тонн відповідно.

Для Китаю запуск ракети Gravity-1 став четвертою місією на орбіту з початку року Фото: space.com

Для Китаю запуск ракети Gravity-1 став четвертою місією на орбіту з початку року. Останнім часом країна збільшила частоту запусків ракет-носіїв до вражаючого рівня, при цьому приватний сектор відіграє в цьому процесі дедалі важливішу роль.

Якщо у 2022 році Китай запустив 64 ракети на орбіту, то у 2023 році відбулося вже 67 запусків.

Як уже писав Фокус, тільки через 3,5 місяці вченим з NASA вдалося нарешті відкрити контейнер зі зразками, взятими на астероїді Бенну і доставленими на Землі ще наприкінці вересня минулого року. Вивчення доставлених каменів і пилу має найважливіше значення для розуміння історії появи Сонячної системи, адже астероїд Бенну є своєрідною капсулою часу, де зберігається корисна інформація, якій мільярди років.

Також Фокус писав про те, що довгоочікуваний політ астронавтів на Місяць не відбудеться, як планувалося, наступного року, а відбудеться через 2 роки. Через цю заяву NASA багато прихильників теорії змови знову заговорили про те, що насправді, на їхню думку, на Місяць у 1969 році ніхто не літав, і скасування запланованого запуску є тому підтвердженням.