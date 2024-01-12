Обманчивая репутация: 6 "вредных" продуктов, полезных при похудении

Мы привыкли к разделению большинства продуктов питания на плохие и хорошие, вредные и полезные, но по мнению диетологов, многие из продуктов оказались совсем не в той категории.

В последние годы растет интерес к необычной роли перекусов в борьбе с лишним весом. Вопреки распространенному мнению о том, что они могут свести на нет все наши старания, последние исследования показывают, что разумные перекусы на самом деле могут быть полезны, пишет EatingWell.

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Всесторонний обзор ученых проливает свет на то, как перекусы, особенно определенными продуктами, могут положительно влиять на контроль веса. Исследование показывает, что люди, которые перекусывают, особенно с повышенной массой тела, склонны потреблять больше клетчатки, фруктов и овощей. Это ключевые компоненты любого эффективного плана по снижению веса.

По мнению диетологов идеальный перекус — это сочетание углеводов и белка. Оно не только насыщает, но и заряжает энергией и позволяет дольше чувствовать себя сытым. Кроме того, закуски, богатые полезными жирами и клетчаткой, отлично подходят для снижения веса, поскольку они дольше перевариваются, помогая контролировать аппетит. Эксперты предложили различные варианты перекусов для снижения веса:

Орехи. Несмотря на содержание жира, орехи — это кладезь питательных веществ. Исследование выявило положительную корреляцию между потреблением орехов и потерей веса. Орехи богаты полезными жирами, белком и клетчаткой, что делает их отличным перекусом для борьбы с голодом. Сухофрукты. Сухофрукты, такие как изюм, чернослив и финики, часто воспринимаются как сладкое лакомство, но на самом деле они богаты необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой. Они могут утолить голод в середине трапезы, помогая при этом регулировать аппетит. Чипсы. Да, вы не ослышались. Если выбирать чипсы с умом и в паре с питательными соусами, такими как сальса или греческий йогурт, они могут удовлетворить вашу тягу к хрустящему и соленому, не нарушая при этом диету. Крекеры. Углеводы — не наш враг. Если сочетать крекеры с богатыми белками начинками, такими как ароматный тунец или хумус, можно получить сбалансированную закуску, которая поможет в потере веса. Бананы. Часто неправильно интерпретируемые во многих диетах для похудения, бананы богаты пищевыми волокнами и калием. Их можно сочетать с другими питательными продуктами, такими как миндаль и йогурт, чтобы создать закуску, которая будет одновременно сытной и полезной для здоровья кишечника. Сыр. Богатый белком и необходимыми питательными веществами, сыр может стать отличным перекусом для тех, кто жаждет пикантных вкусов. Главное — контролировать порции и сочетать его с другими полезными продуктами, такими как овощи и крекеры из цельного зерна.

Главный вывод из этих исследований и рекомендаций заключается в том, что перекусы не являются вредными для снижения веса. Более того, они могут быть весьма полезны, если делать их правильно. Главное — выбирать питательные и сытные закуски, которые помогут контролировать общее количество потребляемых калорий. Так что в следующий раз, когда вам захочется перекусить, помните, что это может быть именно то, что нужно вашему диетическому плану, если подойти к подобной пище с умом.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.