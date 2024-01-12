Как не принести в дом нежелательных гостей: врачи рассказали об эффективности смены одежды

Окружающая среда вне нашего жилья является средой обитания для разнообразных организмов, поэтому люди стараются защититься от них, меняя одежду при возвращении домой. Врачи рассказали, насколько это эффективно.

Когда мы находимся на улице, к нашей одежде прилипает огромное количество организмов и вредных соединений. И хотя микробы на нашей одежде обычно не опасны, люди предпочитают менять ее на домашнюю для сохранения чистоты и уюта в доме. На это есть определенные причины, пишет The Washington Post.

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Фиби Робинсон, юмористка и писательница из Нью-Йорка, одна из тех, кто практикует подобную смену одежды. Она переодевается в домашнюю одежду, как только возвращается домой, руководствуясь желанием сохранить свое жилое пространство свободным от городской грязи. Эту практику, основанную на чистоте, комфорте, а иногда и безопасности, переняли многие. На одних, как на Робинсон, повлияли семейные привычки, другие стали более сознательными из-за пандемии или родительских обязанностей.

Но что же на самом деле происходит с нашей верхней одеждой? Доктор Грэм Снайдер, эксперт по профилактике инфекций, проливает на это свет. Начнем с плохих, но очевидных новостей: избежать всех микробов невозможно. Однако хорошая новость заключается в том, что инфекции через одежду встречаются редко. Снайдер подчеркивает, что регулярное мытье рук — более эффективный способ предотвратить инфекцию, чем смена одежды.

Комфорт также играет важную роль в этой тенденции. Например, многие из людей всегда придерживаются строгого режима переодевания и принятия душа перед сном. Эта практика, привитая с детства, направлена на чистоту и комфорт.

В некоторых профессиях этот вопрос приобретает иное измерение. Например, Седрик Дарк, профессор неотложной медицины, хранит свою больничную одежду отдельно из-за возможного загрязнения. Аналогичным образом работники в области охраны окружающей среды, предупреждают о том, что на работе, связанной с опасными материалами, такими как свинец, можно получить "заражение уже на дому". Даже в научных областях рекомендуется соблюдать осторожность.

Так что, хотя наша одежда, возможно, и не кишит опасными микробами, переодевание в домашнюю одежду, похоже, связано не только с душевным комфортом, но и с физической чистотой. Будь то поддержание чистоты постели или просто расслабление в более удобной и растянутой одежде, эта привычка — создание личного пространства и чувства безопасности в нашем доме.

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