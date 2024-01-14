NASA показало свой революционный "тихий" сверхзвуковой самолет X-59: что известно (фото)

Новый самолет предназначен для преодоления звукового барьера без оглушительных звуковых ударов, которые обычно возникают в этот момент.

После нескольких лет разработки NASA и компания Lockheed Martin 12 января показали готовую версию сверхзвукового реактивного самолета X-59. Этот самолет способен преодолеть звуковой барьер без сильного грохота, возникающего, когда самолеты достигают сверхзвуковой скорости. Вместо этого самолет будет издавать тихий звук, похожий на тот, который возникает, когда закрывается дверь автомобиля. Этот реактивный самолет может произвести революцию в сверхзвуковых полетах и авиации в целом, пишет Space.

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Презентация нового сверхзвукового самолета X-59 состоялась на заводе компании Lockheed Martin в Калифорнии. Когда зрители увидели новый самолет с очень вытянутой носовой частью, то все заметили отсутствие переднего окна, что является одной из особенностей X-59.

Презентация нового сверхзвукового самолета X-59 состоялась на заводе компании Lockheed Martin в Калифорнии Фото: NASA

То, что у этого самолета нет переднего окна, помогает уменьшить звуковой удар, создаваемый самолетом. Вместо окна самолет оснащен системой eXternal Vision, состоящей из камеры и экрана в кабине пилотов, который создает эффект дополненной реальности и позволяет видеть, что находится перед самолетом.

Представители Lockheed Martin заявили, что благодаря сотрудничеству с NASA, открывается новая эра "тихих" сверхзвуковых полетов.

Длина X-59 составляет 29 метров, а размах крыла – 9 метров Фото: NASA

Теперь X-59 готовят к первому полету, который должен произойти над жилыми районами в США. В этом случае инженеры соберут данные о том, как люди на земле реагируют на полет данного сверхзвукового самолета и на тот более тихий звук, который он создает при преодолении звукового барьера.

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Но главная проблема сверхзвуковых полетов состоит в том, что при преодолении звукового барьера самолет создает сильную ударную волну и громкий грохот. Длинный нос самолета сможет рассеивать эту ударную волну и в результате будет возникать звук похожий на тот, который возникает при закрытии дверей автомобиля.

Длина X-59 составляет 29 метров, а размах крыла – 9 метров. Двигатель самолета создает тягу почти 10 тонн. Напоминаем, что скорость звука составляет 1224 км/час, а самолет X-59 сможет разгонятся до 1500 км/час на высоте почти 17 км.

Пока что дату первого полета X-59 так и не объявили. Но в случае успешного дебютного полета NASA будет стремиться получить разрешение у Федерального управления гражданской авиации США на осуществление коммерческих рейсов, благодаря которым полет на самолете станет намного быстрее.

Стоит сказать, что представленная версия X-59 является экспериментальной и на ее базе в случае успеха испытаний будут созданы новые типы коммерческих авиалайнеров.

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