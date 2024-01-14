Путешествие во времени возможно, но могут помешать временные парадоксы: что говорят ученые

Временные парадоксы вполне могут сделать путешествие во времени невозможным. Теория относительности Эйнштейна показала, что пространство и время более тесно связаны, чем предполагалось ранее.

Путешествие в прошлое или будущее является частой основой сюжета некоторых фантастических книг и фильмов. Хотя некоторые технологии, предсказанные писателями-фантастами прошлого уже стали реальностью, люди пока не могут путешествовать во времени. Итак, возможно ли это вообще? Физика дает основания думать, что это возможно, однако это также создает множество препятствий, некоторые из которых могут оказаться непреодолимыми, пишет IFLScience.

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В каком-то смысле мы все путешествуем во времени, приближаясь к будущему со скоростью одну секунду каждую секунду. Но это конечно не то путешествие во времени, о котором думают люди.

Благодаря теории относительности Эйнштейна мы знаем, что время течет иначе для человека, путешествующего со скоростью, существенно превышающей скорость света, чем для человека, который находится в неподвижном состоянии. То астронавты, путешествующие на Марс, испытают незначительный эффект замедления времени. Путешествия в более глубокий космос приведут к более заметным смещениям во времени, что означает, когда астронавты вернутся на Землю, то их родные состарятся на десятки лет.

Но речь если идет о путешествиях во времени, как их представляют многие люди, то это означает, что человек мог бы вернуться в прошлое или отправиться в будущее, без полета в космос. Даже если это теоретически возможно, есть несколько довольно серьезных проблем, которые следует учитывать.

Благодаря теории относительности Эйнштейна мы знаем, что время течет иначе для человека, путешествующего со скоростью, существенно превышающей скорость света, чем для человека, который находится в неподвижном состоянии Фото: ScienceAlert

Проблемы с путешествием во времени

Например, размышления о путешествиях во времени предполагают, что человек всегда вернется в одно и то же место в пространстве, из которого отправился в прошлое или будущее. Но некоторые физики говорят, что за это время Земля переместится на миллионы километров в космосе и любой путешественник во времени окажется просто посреди пустого космоса.

Если даже предположить, что человек окажется на Земле, то даже небольшое смещение в пространстве может привести к тому, что человек окажется внутри какого-то объекта, например, горы. Но эти предположения не делают путешествие во времени невозможным, а просто непрактичным.

Теория относительности Эйнштейна показала, что пространство и время более тесно связаны, чем предполагалось ранее. Эйнштейн показал, что огромная масса может искривлять пространство-время. Одним из следствий этого является то, что эффекты замедления времени могут возникать в мощном гравитационном поле так же, как и при движении со скоростью, близкой к скорости света. Если искривление пространства-времени станет достаточно сильным, оно должно создать так называемую замкнутую временную кривую, которая может теоретически вернуть вас в прошлое.

Тем не менее, ученые еще многого не знают о природе времени. Если это лишь четвертое измерение в пространстве-времени, то почему человек может легко перемещаться в пространстве, но не может перемещаться во времени? Ответом может оказаться создание физических препятствий для путешествий во времени, которые еще предстоит определить.

Если искривление пространства-времени станет достаточно сильным, оно должно создать так называемую замкнутую временную кривую, которая может теоретически вернуть вас в прошлое Фото: ScienceAlert

Парадоксы времени

Также ученые считают, что во время путешествий во времени могут возникать разные временные парадоксы. Например, так называемый "парадокс дедушки", предполагающий, что если ликвидировать своего дедушку в прошлом, то человек уже не сможет родиться в будущем. Так каким же образом путешественник во времени может убить своего родственника?

Ученые считают, что одним из возможных решений "парадокса дедушки" может быть то, что существуют разные параллельные Вселенные. Они создаются каждый раз, когда происходит событие, которое может иметь разные последствия. То есть путешествия во времени могут быть просто перемещением между разными Вселенными.

Еще есть один временной парадокс, известный как причинно-следственная петля, в котором повторяющаяся последовательность событий является взаимной причиной друг друга. То есть человек из прошлого получает от себя из будущего информацию о том, как построить машину времени. Но откуда изначально взялась эта информация?

Пока точно неясно, действительно ли временные парадоксы мешают путешествовать во времени. И некоторые ученые считают, что теоретически можно избежать появления временных парадоксов.

Как можно путешествовать во времени?

Если предположить, что путешествия во времени возможны, и проблему с временными парадоксами можно решить, то остается вопрос, как отправится в прошлое или будущее. Некоторые физики предлагают самое просто объяснение: нужно путешествовать быстрее скорости света. Но это легче сказать, чем сделать. Путешествие со скоростью, превышающей скорость света, согласно современным теориям невозможно. Объект с массой не может двигаться точно со скоростью света, что представляет собой своего рода препятствие для перемещения еще быстрее.

Если предположить, что путешествия во времени возможны, и проблему с временными парадоксами можно решить, то остается вопрос, как отправится в прошлое или будущее. Некоторые физики предлагают самое просто объяснение: нужно путешествовать быстрее скорости света. Но это легче сказать, чем сделать Фото: ScienceAlert

Стивен Хокинг считал, что для путешествия во времени нужна экзотическая материя, в частности материя с отрицательной энергией. Это не так уж невозможно, как может показаться, но до сих пор ученые не обнаружили существования каких-либо частиц с отрицательной массой, в отличие от антиматерии, которая хоть и встречается редко, но существует.

Как уже писал Фокус, ученые предложили теорию, согласно которой путешествие во времени возможно без временных парадоксов.