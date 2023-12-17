Путешествия во времени возможны без временных парадоксов: что говорит новая теория
Ученые считают, что теоретически вернуться в прошлое и внести туда изменения без последствий для будущего возможно.
Еще никто никогда не путешествовал во времени, особенно не возвращался в прошлое, чтобы изменить свое будущее. Но ученые продолжают создавать теории, которые все же предполагают, что теоретически такое путешествие без временных парадоксов возможно. Это значит, что вернуться назад в прошлое и внести там изменения без последствий для будущего можно. По крайней мере теоретически. Например, такая возможность описана в исследовании, опубликованном в журнале Classical and Quantum Gravity, пишет ScienceAlert.
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Если вспомнить многие фантастические фильмы, связанные с путешествиями во времени, то любое возвращение героев в прошлое вызывает значительные изменения в их будущем. Тем не менее ученые часто задаются вопросом: можно ли вернуться в прошлое и не позволить своим родителям встретиться? Тогда получается, что человек, вернувшийся назад не может существовать, но он все же существует. Как это возможно?Важно
Этот временной парадокс получил название "парадокс убитого дедушки" и он нем впервые заговорили ученые еще 80 лет назад. Согласно этому парадоксу, если человек вернется в прошлое, там убивает своего дедушку, тогда, а значит этот человек так же не должен родиться. Но если путь шествие во времени состоялось, это значит, что дедушка остался в живых. В этом и есть суть временного парадокса. Некоторые ученые в прошлом считали, что, если такое происходит, значит существует свобода воли и любой человек может делать со своим прошлым все, что угодно, ведь это не повлияет на его будущее.
Авторы исследования предложили свою теорию, которая объясняет, как теоретически путешествовать во времени без временных парадоксов. По словам ученых, согласно классической динамике, если знать состояние системы в определенный момент времени, то таким образом можно получить информацию о всей истории системы. В то же время, согласно теории относительности Эйнштейна, могут существовать временные петли, когда некоторые события могут одновременно происходить как в прошлом, так и в будущем, и существовать сами по себе.
Как показывает исследование, проведенное на основе математических расчетов, пространство-время потенциально может адаптироваться к любым изменениям, чтобы временные парадоксы не появлялись. Ученые считают, что события будут меняться таким образом, чтобы временных парадоксов не существовало.
Например, человек отправляется в прошлое, чтобы остановить распространение на Земле смертельной болезни. Если это удалось сделать, то значит человеку не нужно было возвращаться в прошлое, ведь в его настоящем это болезни уже нет. Но, как показывают расчеты, эта смертельная болезнь все же появиться каким-либо другим путем и таким образом устраняется временной парадокс. То есть, что бы ни сделал человек в прошлом, распространение болезни остановить невозможно.
В своем исследовании ученые рассматривают влияние детерминированных процессов на любое количество участков в пространственно-временном континууме и показывают, что замкнутые кривые времени (как и предсказывал Эйнштейн в теории относительности) могут соответствовать правилам свободы воли и основам физики.
Знаменитый физик Стивен Хокинг считал, что путешествия во времени возможны, но еще никто не смог создать машину времени и неизвестно произойдет ли это в будущем. Но если это случиться, то согласно этому исследованию, путешественники во времени могут делать в прошлом все, что угодно, и Вселенная внесет нужные изменения, чтобы не появились временные парадоксы. То есть события адаптируются таким образом, чтобы не возникло разногласий между прошлым и будущим.
Как уже писал Фокус, симуляции путешествия во времени могут решить проблемы, которые нельзя решить с помощью физики.