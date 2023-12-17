Путешествия во времени возможны без временных парадоксов: что говорит новая теория

Ученые считают, что теоретически вернуться в прошлое и внести туда изменения без последствий для будущего возможно.

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Еще никто никогда не путешествовал во времени, особенно не возвращался в прошлое, чтобы изменить свое будущее. Но ученые продолжают создавать теории, которые все же предполагают, что теоретически такое путешествие без временных парадоксов возможно. Это значит, что вернуться назад в прошлое и внести там изменения без последствий для будущего можно. По крайней мере теоретически. Например, такая возможность описана в исследовании, опубликованном в журнале Classical and Quantum Gravity, пишет ScienceAlert.

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Если вспомнить многие фантастические фильмы, связанные с путешествиями во времени, то любое возвращение героев в прошлое вызывает значительные изменения в их будущем. Тем не менее ученые часто задаются вопросом: можно ли вернуться в прошлое и не позволить своим родителям встретиться? Тогда получается, что человек, вернувшийся назад не может существовать, но он все же существует. Как это возможно?

Важно

Путешествия во времени возможны, но есть одно условие: что говорят физики

Этот временной парадокс получил название "парадокс убитого дедушки" и он нем впервые заговорили ученые еще 80 лет назад. Согласно этому парадоксу, если человек вернется в прошлое, там убивает своего дедушку, тогда, а значит этот человек так же не должен родиться. Но если путь шествие во времени состоялось, это значит, что дедушка остался в живых. В этом и есть суть временного парадокса. Некоторые ученые в прошлом считали, что, если такое происходит, значит существует свобода воли и любой человек может делать со своим прошлым все, что угодно, ведь это не повлияет на его будущее.

Еще никто никогда не путешествовал во времени, особенно не возвращался в прошлое, чтобы изменить свое будущее. Но ученые продолжают создавать теории, которые все же предполагают, что теоретически такое путешествие без временных парадоксов возможно Фото: ScienceAlert

Авторы исследования предложили свою теорию, которая объясняет, как теоретически путешествовать во времени без временных парадоксов. По словам ученых, согласно классической динамике, если знать состояние системы в определенный момент времени, то таким образом можно получить информацию о всей истории системы. В то же время, согласно теории относительности Эйнштейна, могут существовать временные петли, когда некоторые события могут одновременно происходить как в прошлом, так и в будущем, и существовать сами по себе.

Как показывает исследование, проведенное на основе математических расчетов, пространство-время потенциально может адаптироваться к любым изменениям, чтобы временные парадоксы не появлялись. Ученые считают, что события будут меняться таким образом, чтобы временных парадоксов не существовало.

Например, человек отправляется в прошлое, чтобы остановить распространение на Земле смертельной болезни. Если это удалось сделать, то значит человеку не нужно было возвращаться в прошлое, ведь в его настоящем это болезни уже нет. Но, как показывают расчеты, эта смертельная болезнь все же появиться каким-либо другим путем и таким образом устраняется временной парадокс. То есть, что бы ни сделал человек в прошлом, распространение болезни остановить невозможно.

В своем исследовании ученые рассматривают влияние детерминированных процессов на любое количество участков в пространственно-временном континууме и показывают, что замкнутые кривые времени (как и предсказывал Эйнштейн в теории относительности) могут соответствовать правилам свободы воли и основам физики.

Знаменитый физик Стивен Хокинг считал, что путешествия во времени возможны, но еще никто не смог создать машину времени и неизвестно произойдет ли это в будущем. Но если это случиться, то согласно этому исследованию, путешественники во времени могут делать в прошлом все, что угодно, и Вселенная внесет нужные изменения, чтобы не появились временные парадоксы. То есть события адаптируются таким образом, чтобы не возникло разногласий между прошлым и будущим.

Как уже писал Фокус, симуляции путешествия во времени могут решить проблемы, которые нельзя решить с помощью физики.