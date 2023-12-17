Подорожі в часі можливі без часових парадоксів: що говорить нова теорія

Учені вважають, що теоретично повернутися в минуле і внести туди зміни без наслідків для майбутнього можливо.

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Ще ніхто ніколи не подорожував у часі, особливо не повертався в минуле, щоб змінити своє майбутнє. Але вчені продовжують створювати теорії, які все ж таки припускають, що теоретично така подорож без часових парадоксів можлива. Це означає, що повернутися назад у минуле і внести там зміни без наслідків для майбутнього можна. Принаймні теоретично. Наприклад, така можливість описана в дослідженні, опублікованому в журналі Classical and Quantum Gravity, пише ScienceAlert.

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Якщо згадати багато фантастичних фільмів, пов'язаних із подорожами в часі, то будь-яке повернення героїв у минуле спричиняє значні зміни в їхньому майбутньому. Проте вчені часто задаються питанням: чи можна повернутися в минуле і не дозволити своїм батькам зустрітися? Тоді виходить, що людина, яка повернулася назад, не може існувати, але вона все ж існує. Як це можливо?

Важливо

Подорожі в часі можливі, але є одна умова: що кажуть фізики

Цей часовий парадокс отримав назву "парадокс вбитого дідуся" і про нього вперше заговорили вчені ще 80 років тому. Згідно з цим парадоксом, якщо людина повернеться в минуле, там вбиває свого дідуся, тоді, а отже, ця людина так само не повинна народитися. Але якщо шлях мандрівка в часі відбулася, це значить, що дідусь залишився в живих. У цьому і є суть часового парадоксу. Деякі вчені в минулому вважали, що, якщо таке відбувається, значить, існує свобода волі і будь-яка людина може робити зі своїм минулим усе, що завгодно, адже це не вплине на її майбутнє.

Ще ніхто ніколи не подорожував у часі, особливо не повертався в минуле, щоб змінити своє майбутнє. Але вчені продовжують створювати теорії, які все ж таки припускають, що теоретично така подорож без часових парадоксів можлива Фото: ScienceAlert

Автори дослідження запропонували свою теорію, яка пояснює, як теоретично подорожувати в часі без часових парадоксів. За словами вчених, згідно з класичною динамікою, якщо знати стан системи в певний момент часу, то таким чином можна отримати інформацію про всю історію системи. Водночас, згідно з теорією відносності Ейнштейна, можуть існувати часові петлі, коли деякі події можуть одночасно відбуватися як у минулому, так і в майбутньому, та існувати самі по собі.

Як показує дослідження, проведене на основі математичних розрахунків, простір-час потенційно може адаптуватися до будь-яких змін, щоб часові парадокси не з'являлися. Учені вважають, що події змінюватимуться таким чином, щоб часових парадоксів не існувало.

Наприклад, людина вирушає в минуле, щоб зупинити поширення на Землі смертельної хвороби. Якщо це вдалося зробити, то значить людині не потрібно було повертатися в минуле, адже в її сьогоденні цієї хвороби вже немає. Але, як показують розрахунки, ця смертельна хвороба все ж таки з'явитися якимось іншим шляхом, і таким чином усувається часовий парадокс. Тобто, що б не зробила людина в минулому, поширення хвороби зупинити неможливо.

У своєму дослідженні вчені розглядають вплив детермінованих процесів на будь-яку кількість ділянок у просторово-часовому континуумі та показують, що замкнені криві часу (як і передбачав Ейнштейн у теорії відносності) можуть відповідати правилам свободи волі та основам фізики.

Знаменитий фізик Стівен Гокінг вважав, що подорожі в часі можливі, але ще ніхто не зміг створити машину часу і невідомо, чи станеться це в майбутньому. Але якщо це станеться, то згідно з цим дослідженням, мандрівники в часі можуть робити в минулому все, що завгодно, і Всесвіт внесе потрібні зміни, щоб не з'явилися часові парадокси. Тобто події адаптуються таким чином, щоб не виникло розбіжностей між минулим і майбутнім.

Як уже писав Фокус, симуляції подорожі в часі можуть вирішити проблеми, які не можна вирішити за допомогою фізики.