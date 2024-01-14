Какая самая близкая планета к Земле в Солнечной системе: ответ не так очевиден (фото)

Кажется, что это простой вопрос, но определить, какая планета находится ближе всего к Земле, на удивление сложно.

Если спросить у астрономов, какая планета находится ближе всего к Земле, то можно ожидать получить один простой ответ. Но на самом деле таких правильных ответов окажется несколько. Ученые говорят, что самых близких планет к Земле окажется три в зависимости от того, как сформулировать вопрос и когда именно его задать, пишет Live Science.

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Простой ответ на простой вопрос

По словам ученых, ответом на простой вопрос, какая планета находится ближе всего к Земле, вы получите однозначный ответ – это Венера. Ближе всего она подлетает к нашей планете на расстояние 38 млн км и ни одна другая планета не может находится ближе. После этого самой близкой планетой к нам окажется Марс, который может приблизиться к Земле на расстояние почти 55 млн км. На третьем месте в этом списке находится Меркурий с расстоянием в 77 млн км от Земли.

Но наша планета редко находится рядом с ближайшей точкой к любой из этих планет, и все три из них постоянно вращаются вокруг Солнца с разной скоростью. То есть расстояние между Землей и этими планетами постоянно меняется.

Какая планета находится ближе всего к Земле сейчас?

Если спросить астрономов, какая планета находится ближе к Земле сейчас, то сложно получить однозначный ответ, ведь Меркурий, Венера и Марс могут быть такими планетами. Все зависит от того, где они находятся по сравнению с Землей во время своего вращения вокруг Солнца.

Если спросить астрономов, какая планета находится ближе к Земле сейчас, то сложно получить однозначный ответ, ведь Меркурий, Венера и Марс могут быть такими планетами. Все зависит от того, где они находятся по сравнению с Землей во время своего вращения вокруг Солнца Фото: Live Science

Например, если Венера и Меркурий расположены вблизи своих самых дальних точек от Земли, по другую сторону от Солнца, а Марс находится рядом с ближайшей к Земле точкой, то Красная планета будет ближе всего к нам. Но если Марс находится в самой дальней точке от Земли, а Меркурий и Венера находятся вблизи их ближайших точек к Земле, то Венера будет самой близкой планетой.

Если говорить о январе 2024 года, то сейчас ближайшей к Земле планетой является Меркурий. Но примерно через 8 месяцев ближе нам будет Венера, а через 10 месяцев – Марс. Но уже через 11 месяцев Венера снова станет самой близкой к нам планетой.

Венера Фото: NASA

Все становится намного интереснее, если речь идет о том, какая планета находится в среднем ближе всего к Земле. Венера в среднем намного ближе к Земле, чем Меркурий или Марс. Среднее расстояние от второй планеты от Солнца до Земли составляет почти 41,5 млн км. Меркурий удален от нас в среднем на почти 92 млн км, а Марс – на чуть более 78 млн км.

Но Том Стокман из Лос-Аламоссой национальной лаборатории, США, считает эти расчеты неверными. Он говорит, что было рассчитано среднее расстояние между радиусами орбит каждой планеты и расстоянием от Солнца. Но эти расчеты не учитывают положение планет относительно друг к друга во время их орбитального движения. Эти расстояния показывают, как далеко в среднем друг от друга планеты вращаются вокруг Солнца.

Марс Фото: NASA

Настоящая самая близкая планета к Земле в Солнечной системе

Вместо этого определить средние расстояния между планетами можно с помощью расчета всех расстояний между каждой точкой на обеих орбитах, говорит Стокман. Ученый и его коллеги выяснили, что Венера на самом деле находится в среднем на расстоянии 169,9 млн км от Земли, Марс – на расстоянии 254,4 млн км, а Меркурий – на расстоянии всего 155,5 млн км.

По словам Стокмана, согласно моделированию движения планет в Солнечной системе за последние 10 тысяч лет, Марс — примерно 17% этого времени был самой близкой планетой к Земле, а Венера — примерно 36% времени. Но чаще всего самой близкой планетой оказывался Меркурий — 47% времени. Таким образом в среднем самой близкой планетой к Земле является первая планета от Солнца.

Меркурий Фото: NASA

Меркурий находится ближе всего к Солнцу и имеет самую маленькую орбиту, а это значит, что он чаще всего находится на той же стороне от Солнца, что и Земля, а значит ближе к ней. А Венера и Марс проводят длительные периоды времени гораздо дальше от Земли. По словам ученых, из-за этого Меркурий в среднем является ближайшим средним соседом всех шести других планет в Солнечной системе.

Как уже писал Фокус, астрономы предполагают, что они обнаружили вероятный водный мир, то есть планету с жидкой водой на поверхности. Самое интересное, что эта планета находится ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу, но там холоднее, чем на Земле.