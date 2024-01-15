Гигантские солнечные фермы добьют климат Земли: чего ожидать от погоды

Исследователи смоделировали последствия установки мегаструктур для генерации солнечной энергии.

Ученые выяснили, что солнечные фермы определенного размера могут изменить погоду на Земле, пишет ScienceAlert.

В новом исследовании ученые выяснили, как гигантские солнечные фермы могут изменить климат и повлиять на производство солнечной энергии в других частях мира.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сейчас исследователи знают, что текущее изменение климата в долгосрочной перспективе может повлиять на облачный покров некоторых регионов на планете, а также на то, сколько солнечной энергии там смогут генерировать. Например, в Северное Европе вероятно, снизится уровень генерации, а на остальной части Европы и восточном побережье США и северном Китае увеличится количество солнечной энергии.

Если человечество когда-либо построит на планете по-настоящему огромные солнечные фермы, которые охватят целые страны или континенты, они будут иметь аналогичный эффект на погоду.

В исследовании использовалась компьютерная модель для системы Земли. В частности, ученые проверили, как солнечные фермы, покрывающие 20% территории Сахары, повлияют на выработку солнечной энергии во всем мире.

Дело в том, что панели солнечных батарей темного цвета, поэтому будут поглощать намного больше тепла, чем светлый песок пустыни. Несмотря на то, что часть этой энергии будет преобразовываться в электричество, большая ее часть будет нагревать панели. Когда же миллионы таких панелей будут сгруппированы вместе, тогда вся территория будет нагреваться.

Если такая ферма находилась в Сахаре, то такой новый источник тепла изменил бы глобальные климатические условия. Он переместил бы осадки из тропиков так, что пустыня снова бы стала зеленой, как это было около 5 тыс. лет назад.

Такие изменения повлияют на структуру облачного покрова, а так же на то, сколько солнечной энергии будет генерироваться в остальной части мира.

Более облачными станут такие регионы, как Ближний Восток, южная Европа, Индия, восточный Китай, Австралия и юго-запад США. А вот больше солнечной энергии смогут получать Центральная и Южная Америка, Карибский бассейн, центральная и восточная часть США, Скандинавия и Южная Африка.

Подобная картина появилась, когда ученые смоделировали воздействие гигантских солнечных ферм, установленных в Центральной Азии, Австралии, юго-запада США и северо-запада Китая. Каждая из моделей показала изменения в глобальном климате Земли.

В к примеру, гигантские солнечные фермы в австралийской глубинке сделают более солнечной Южную Африку, но более пасмурной Великобританию, особенно летом.

Исследователи подчеркивают, что климатические условия могут меняться на несколько процентов, а это значит, что например, Скандинавия останется холодной, а в Австралии будет по-прежнему жарко и солнечно.

Также стоит отметить, что все эти эффекты были основаны на гипотетических сценариях. Моделирования для Сахары был основан на покрытии 20% территории пустыни солнечными панелями, и даже несмотря на амбициозные идеи, нечто подобное вряд ли появится в ближайшем будущем.

Например, если площадь покрытия солнечными панелями сокращается до 5% Сахары, что также маловероятно, глобальные последствия останутся незначительными.

Напомним, в 2024 году планета впервые перешагнет опасный предел. Исследователи прогнозируют, что в нынешнем году климат планеты впервые выйдет за пределы потепления в 1,5°C — каким будет новый мир.