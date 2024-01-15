Барбингеймер. Гигантская звезда из ранней Вселенной взорвалась не так, как предполагают теории

В странной звезде на окраинах Млечного Пути обнаружены следы уникального взрыва, произошедшего миллиарды лет назад.

Авторы нового исследования, опубликованного в издании The Astrophysical Journal Letters, обнаружили необычный химический состав у звезды J0931+0038. Ученые предполагают, что эта звезда наполнена химическими элементами, которые были созданы на заре истории Вселенной в результате взрыва древней гигантской звезды. Она получила название "Барбенгеймер" и ее масса была в 50 раз больше массы Солнца. Но согласно теориям, такая звезда не должна была взорваться сверхновой и выбросить созданные тяжелые химические элементы в космос. Она должна была сразу превратиться в черную дыру. Почему произошло так, а не иначе, остается загадкой, пишет ScienceAlert.

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Большинство химических элементов создаются в ядрах звезд, где происходит синтез атомов водорода и возникают более тяжелые элементы. Собственно, на заре истории Вселенной она состояла почти полностью из водорода и небольшого количества гелия. Из этого материала были созданы первые звезды.

Но звезды в своих ядрах не могут создавать химические элементы, которые более тяжелые, чем железо. Для этого нужно больше энергии, и она появляется, когда звезды умирают и взрываются сверхновыми. Именно в этой среде создаются более тяжелые чем железо элементы, которые после взрыва разлетаются по космосу и становятся материалом для нового поколения звезд.

Звезды, которые появились относительно недавно по космическим меркам состоят из большого количества более тяжелых, чем водород и гелий, химических элементов. Именно они могут рассказать, какие звезды были источником их появления в далеком прошлом.

Но звезды в своих ядрах не могут создавать химические элементы, которые более тяжелые, чем железо. Для этого нужно больше энергии, и она появляется, когда звезды умирают и взрываются сверхновыми. Именно в этой среде создаются более тяжелые чем железо элементы, которые после взрыва разлетаются по космосу и становятся материалом для нового поколения звезд Фото: ScienceAlert

Астрономы провели новое исследование звезды под названием J0931+0038, которая является красным гигантом с малой массой. Эта звезда находится в гало галактики Млечный Путь – это сферический регион космоса, которая окружает диск нашей галактики. В гало можно обнаружить много очень старых и очень странных звезд, которые могут дать подсказки о том, что происходило в ранней Вселенной.

Как показал анализ химического состава звезды J0931+0038, ничего похожего ученые раньше не видели. Звезда состоит из очень малого количества химических элементов с нечетными номерами периодической таблицы, таких как натрий и алюминий. Но в составе звезды астрономы обнаружили много элементов, которые по массе ближе к железу, таких как никель и цинк. Но самое неожиданное было то, что звезда содержит намного больше элементов тяжелее железа, таких как стронций и палладий, чем должно быть.

По словам ученых, раньше они ничего подобного не видели при химическом анализе одной звезды. То есть, некоторые химические особенности встречались по отдельности, но, чтобы они собрались в одном месте – такого еще не было.

По словам ученых, раньше они ничего подобного не видели при химическом анализе одной звезды. То есть, некоторые химические особенности встречались по отдельности, но, чтобы они собрались в одном месте – такого еще не было Фото: ScienceAlert

Ученые считают, что большинство тяжелых химических элементов в звезде J0931+0038 появились из одного источника. Предполагается, что эти элементы во время взрыва сверхновой создала древняя звезда из ранней Вселенной, масса которой была в 50 раз больше массы Солнца, примерно 13 млрд лет назад. Из-за уникального нуклеосинтеза (процесс образования более тяжелых элементов), ученые назвали древнюю уже не существующую звезду "Барбенгеймер". Это название было дано по аналогии с двумя нашумевшими фильмами "Барби" и "Оппенгеймер", которые мягко говоря сильно отличаются друг от друга. Ученые считают, что во время взрыва древней звезды произошло что-то впечатляющее, что привело к созданию такого набора разных химических элементов.

Но современные теории говорят, что звезда с такой огромной массой не должна была взорваться сверхновой и у ж тем более не создала такое впечатляющее количество элементов. В конце своей жизни под влиянием гравитации такая звезда должна была сжаться в черную дыру. Почему произошло так, а не иначе, пока остается загадкой.

Как уже писал Фокус, астрономы NASA сделали неожиданное открытие, когда провели анализ данных космического гамма-телескопа Ферми. Они обнаружили загадочный сигнал гамма-излучения, который приходит не из Млечного Пути.