Какие животные первыми поселятся на Луне и Марсе: любители кошек и собак могут расстроиться

Ученые считают, что животные помогут выжить людям в новых условиях, но не все животные подойдут для жизни на Луне или Марсе.

В NASA хотят в ближайшие 10 лет построить первую базу на Луне, а затем предполагается, что астронавты полетят на Марс, чтобы также основать там первый аванпост. Эти базы будут представлять собой не только место для жизни и работы астронавтов, но здесь должна быть обустроена целая экосистема, которая поможет людям выжить на Луне и Марсе. В составе этой экосистемы должны быть и животные, которые смогут выполнять много жизненно важных для человека функций. Но какие животные должны первыми поселиться на там? Об этом пишет Live Science.

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По словам Дэвида Кэтлинга из Вашингтонского университета (Сиэтл, США), развитые живые экосистемы на Луне и Марсе пока что относятся к области научной фантастики, а не являются предметом научных исследований. Хотя существуют предположения о том, какие именно животные могут первыми заселить лунные и марсианские базы. Но самая главная проблема для них будет заключаться в силе тяжести.

По словам Кристофера Маккея из Исследовательского центра Эймса (подразделение NASA), на Луне сила тяжести составляет 1/6 земной, а на Марсе – 1/3. Базы на Луне или Марсе можно построить с учетом привычного людям давления, температуры и составом воздуха, но нет способа изменить силу тяжести.

Ученые говорят, что самые оптимистичные сценарии показывают, что животные будут развиваться на Луне и Марсе также, как и на Земле, но пока нет этому подтверждений. Низкая сила тяжести может негативно повлиять на рост мышц и костей, а потому животные не смогут нормально стоять и ходить. Поэтому, скорее всего лучше всего для заселения Марса или Луны подойдут маленькие животные, такие, как мыши, жители морских глубин, например, ракообразные и рыба, а также насекомые.

По словам Маккея, рыбы и другие водные животные лучше смогут вынести низкую силу тяжести. При этом рыб можно есть, и они не требуют много ресурсов для разведения, а также оставляют мало отходов. ТО есть это идеальный домашний скот на Марсе или Луне.

Базы на Луне или Марсе можно построить с учетом привычного людям давления, температуры и составом воздуха, но нет способа изменить силу тяжести Фото: Live Science

Ученые считают, что насекомые также могут выступать в качестве альтернативного источника белка для космических колонизаторов. При этом они занимают мало места, а еще смогут опылять растения, которые будут выращивать люди для питания.

Также ученые называют хорошей пищей в космосе ракообразных, например, креветок, которым также не нужно много места для жизни на базе.

По словам ученых, не стоит забывать и о таких удивительных существах, как тихоходки. Эти крошечные существа могут выжить в самых экстремальных условиях. Хотя они не принесут особой пользы экосистеме на лунной или марсианской базе, их исследование поможет выяснить, как тихоходки могут выжить в экстремальной жаре и холоде длительное время, а также выдерживают огромный уровень излучения. Эти данные можно было бы использовать для модификации других животных.

Пока что, нет исследований, которые были бы посвящены жизни животных в условиях Марса и Луны, но в будущем этот вопрос возникнет. И ученые считают, что животные точно станут частью будущих внеземных экосистем. Но когда это произойдет, сказать очень трудно.

Как уже писал Фокус, в NASA придумали способ значительно облегчить посадку на Луну. Посадка на спутник Земли вскоре станет намного проще благодаря сети лунных ретрорефлекторов.

Также Фокус писал о том, что впервые на комете найдены пещеры, которые уходят почти на 50 метров в глубину. Исследователи говорят, что редкое открытие удалось сделать на поверхности кометы 67P/Чурюмова-Герасименко.