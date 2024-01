Здравый смысл переоценивают: ученые говорят, что у каждого он свой

Исследователи подтвердили, что универсального здравого смысла, к которому привыкли взывать люди, не существует.

Ученые выяснили, что совет руководствоваться "здравым смыслом" может оказаться на самом деле достаточно бесполезным, пишет DailyMail.

Новое исследование показывает, что "здравый смысл", который долгое время считался универсальным, является уникальным для каждого человека. То, что определяет этот "здравый смысл" разнится от человека к человеку.

Команда ученых из Пенсильванского университета собрала 4407 утверждений, которые в свое время считались проявлением здравого смысла.

Например, "у треугольника три стороны", "батарея не может работать вечно", "следует сократить употребление алкоголя во время спортивных игр", "избегать тесного контакта с больными людьми", "планеты Земля круглая" и т.д.

После исследователи попросили более 2 тыс. человек оценить, насколько, по их мнению, вышеупомянутые утверждения являются "здравыми".

Таким образом ученые выяснили, что восприятие "здравого смысла" имеет большие различия среди людей.

Небольшое количество утверждений были приняты опрошенными как очевидные, потому как многие не смогли согласиться с их большей частью.

По словам исследователей, такие факторы, как возраст и пол не имеют большого влияния на то, как люди воспринимают здравый смысл.

"Здравый смысл, который принято считать универсальным для всех людей, парадоксальным образом также считается несуществующим. Мы видим, что здравый смысл значительно различается в зависимости от типа утверждений, но наиболее совпадает с фактами, касающимися физической реальности. Также мы видим, что коллективный здравый смысл – это ограниченное явление, что подрывает универсалистские утверждения и поддерживает скептиков", — написали авторы исследования в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

