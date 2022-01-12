Правое или левое. Нейробиологи развеяли миф о доминирующих полушариях мозга

Исследователи говорят, что это одно из самых распространенных и живучих заблуждений.

В Интернете существует бесконечное количество тестов, чтобы определить доминирующее полушарие мозга. От этого якобы зависит личность человека. Например, люди с доминирующим левым полушарием хороши в математике, языках и логике, а с доминирующим правым полушарием – искусны в гуманитарных науках и искусстве. Но в этой теории существует одна проблема: человеческий мозг работает совсем не так, пишет Discovery Magazine.

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"В какой-то момент энтузиасты из научпопа подхватили эту идею и поддерживают ее и по сей день, но она в корни неправильна", – говорит нейрорадиолог из Университета штата Юта Джефф Андерсон, чья работа заключается в анализе активности мозга в разных полушариях.

По его словам, не существует такого понятия как "правополушарный" или "левополушарный". Склонность людей к творчеству или логике также не имеет никакой связи с доминированием того или иного полушария мозга.

Известно, что человеческий мозг делится на два полушария, левое и правое. Среди всех позвоночных правое полушарие отвечает за левую сторону тела и наоборот. Также благодаря пациентам с черепно-мозговыми травмами, ученые знают, что разные области мозга выполняют разные функции.

Оба полушария объединяет мощная магистраль нервов, которые проходят посередине мозга. Такая магистраль называется мозолистым телом и позволяет двум частям мозга поддерживать связь друг с другом.

Еще в 20-м веке некоторые врачи пытались унять судороги своих пациентов перерезая мозолистое тело. Таким образом нарушалась передача электрических сигналов из одной части мозга в другую. Процедура действительно снимала приступы, но также были и неожиданные побочные эффекты. Они показали ученым, как две половины мозга работают вместе.

В 60-х годах неропсихолог Калифорнийского технологического института Роджер Сперри и докторант Майк Газзанига работали с пациентами, которые перенесли вышеупомянутую операцию. Ученые обнаружили различия в том, как их пациенты воспринимали окружающий мир.

Например, в одном из экспериментов исследователи дали пациентам ложку в правую руку и попросили описать предмет не глядя на него. Поскольку правая рука контролируется левым полушарием мозга, которое отвечает за обработку речи, пациенты без проблем объяснили, что за предмет у них в руке. Проблемы возникли, когда пациенты взяли карандаш в левую руку, которая контролируется правой половиной мозга, лишенной возможности обрабатывать речь. Пациенты не смогли объяснить, что держат в руке. В это же время, пациентам удавалось лучше рисовать левой рукой, чем правой. По мнению ученых, это зависит от того, что правое полушарие играет важную роль в пространственном мышлении.

Также исследователи утверждают, что не нашли никаких доказательств того, что личность человека может зависеть от той или иной половины мозга.

"Представление о том, что существуют правополушарные или левополушарные личности категорически неверно", – говорит Андерсон.

"У каждого человека какие-то связи будут сильнее в левом или правом полушарии. В конечном итоге, мы знаем, что между левым и правым полушарием действительно существуют различия, но они никак не связаны с личностью людей", – подытожил эксперт.