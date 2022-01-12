Права чи ліва. Нейробіологи розвіяли міф про домінантні півкулі мозку

Дослідники кажуть, що це одна з найпоширеніших і найживучіших помилок.

В інтернеті існує нескінченна кількість тестів, щоб визначити домінантну півкулю мозку. Від цього нібито залежить особистість людини. Наприклад, люди з домінантною лівою півкулею мають здібності до математики, мов та логіки, а з домінантною правою півкулею — майстерні у гуманітарних науках і мистецтві. Але в цій теорії існує одна проблема: людський мозок працює зовсім не так, пише Discovery Magazine.

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"У якийсь момент ентузіасти з наукпопу підхопили цю ідею і підтримують її і до цього дня, але вона в корені неправильна", — каже нейрорадіолог з Університету штату Юта Джефф Андерсон, робота якого полягає в аналізі активності мозку в різних півкулях.

За його словами, не існує такого поняття як "правопівкульний" або "лівопівкульний". Схильність людей до творчості чи логіки також не має жодного зв'язку з домінуванням тієї чи іншої півкулі мозку.

Відомо, що людський мозок ділиться на дві півкулі, ліву та праву. Серед усіх хребетних права півкуля відповідає за ліву сторону тіла і навпаки. Також завдяки пацієнтам із черепно-мозковими травмами вчені знають, що різні ділянки мозку виконують різні функції.

Обидві півкулі поєднує потужна магістраль нервів, що проходять посередині мозку. Така магістраль називається мозолистим тілом і дозволяє двом частинам мозку підтримувати зв'язок один з одним.

Ще в 20-му столітті деякі лікарі намагалися вгамувати судоми своїх пацієнтів перерізаючи мозолисте тіло. Так, порушувалося передавання електричних сигналів з однієї частини мозку в іншу. Процедура справді знімала напади, але також були й несподівані побічні ефекти. Вони показали вченим, як дві половини мозку працюють разом.

У 60-х роках неропсихолог Каліфорнійського технологічного інституту Роджер Сперрі та докторант Майк Газзаніга працювали з пацієнтами, які перенесли вищезгадану операцію. Учені помітили відмінності у тому, як їхні пацієнти сприймали навколишній світ.

Наприклад, в одному з експериментів дослідники дали пацієнтам ложку в праву руку та попросили описати предмет не дивлячись на нього. Оскільки права рука контролюється лівою півкулею мозку, яка відповідає за обробку мовлення, пацієнти без проблем пояснили, що за предмет у них у руці. Проблеми виникли, коли пацієнти взяли олівець у ліву руку, яка контролюється правою половиною мозку, позбавленої можливості обробляти мову. Пацієнти не змогли пояснити, що тримають у руці. У цей же час пацієнтам вдавалося краще малювати лівою рукою, ніж правою. На думку вчених, це залежить від того, що права півкуля відіграє важливу роль у просторовому мисленні.

Також дослідники стверджують, що не знайшли жодних доказів того, що особистість людини може залежати від тієї чи іншої половини мозку.

"Уявлення про те, що існують правопівкульні або лівопівкульні люди категорично неправильні", — говорить Андерсон.

"У кожної людини якісь зв'язки будуть сильнішими у лівій або правій півкулі. Зрештою, ми знаємо, що між лівою та правою півкулею дійсно існують відмінності, але вони ніяк не пов'язані з особистістю людей", — підсумував експерт.