Ученые обнаружили новый вид тираннозавра: он старше Tyrannosaurus rex на 6 млн лет (фото)

Древний хищник имел 12 метров роста и весил 10 тонн.

Самым известным видом тираннозавра является Tyrannosaurus rex, но теперь ученые объявили о том, что они открыли новый вид хищных гигантских динозавров, получивших название Tyrannosaurus mcraeensis. Этот вид был более примитивным, чем его знаменитый родственник, но он был таким же большим и страшным. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports, пишет New Atlas.

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Многие люди, когда они говорят о динозаврах, то скорее всего, вспоминают гигантского тираннозавра, представленного пока что только единственным подтвержденным видом — Tyrannosaurus rex. Но ученые сообщили о том, что они обнаружили вид тираннозавра, который был назван Tyrannosaurus mcraeensis. Это также был огромный 12-метровый динозавр, который весил 10 тонн и имел большую пасть, наполненную большим количеством зубов.

Если бы вам не повезло встретится с двумя хищниками одновременно, то есть с Tyrannosaurus rex и Tyrannosaurus mcraeensis, то вы вряд ли бы заметили значительные отличия между ними. По словам ученых, у нового вида тираннозавров была более длинная, но более мелкая нижняя челюсть с более тупыми зубами, а подбородок и наросты над глазами были менее заметными. Возможно между видами существует не так и много отличий, но их обнаружение побудило палеонтологов объявить о новом виде динозавров.

Tyrannosaurus mcraeensis. Реконструкция внешнего вида Фото: New Atlas

Авторы исследования говорят, что каждая кость Tyrannosaurus mcraeensis немного отличается от соответствующей кости у более знаменитого хищника. Поскольку было обнаружено много окаменелых останков известного тираннозавра, то ученые смогли обнаружить отличительные особенности нового вида во время сравнения костей.

Но самое интересное отличие между двумя видами тираннозавра состоит в том, что возраст окаменелых костей Tyrannosaurus mcraeensis составляет 72 млн лет. То есть этот динозавр жил на территории Северной Америки почти на 6 млн лет раньше, чем Tyrannosaurus rex.

Ученые считают, новый вид тираннозавров более примитивным по сравнению с более знаменитым родственником, но Tyrannosaurus mcraeensis скорее всего не является его прямым предком. В любом случае, ученые считают, что новые данные могут помочь заполнить некоторые пробелы в понимании того, как эволюционировал тираннозавр.

Авторы исследования говорят, что каждая кость Tyrannosaurus mcraeensis немного отличается от соответствующей кости у более знаменитого хищника Фото: New Atlas

Раньше ближайшие известные родственники тираннозавра, такие как тарбозавр, были обнаружены только в Азии, но затем их нашли и в Северной Америке. Ученые предположили, что эти динозавры появились в Азии, а затем мигрировали через современные Сибирь и Аляску. Но авторы нового исследования, на основе сделанного ими открытия предполагают, что тираннозавр эволюционировал на юге Северной Америки, а затем распространился на север.

Новый вид тираннозавра был обнаружен в очень неспокойное время. За последние несколько лет некоторые палеонтологи предположили, что Tyrannosaurus rex на самом деле состоит из трех отдельных видов, в то время как другие ученые утверждают, что различия недостаточно большие, чтобы поддержать это утверждение. Потребуются дополнительные исследования, чтобы попытаться распутать это запутанное генеалогическое древо.

Как уже писал Фокус, еще в 2022 году ученые сообщили о том, что они обнаружили новый вид динозавров, который может быть недостающим звеном в эволюции тираннозавра.

Также Фокус писал о том, что палеонтологи нашли окаменевшую кожу неизвестного существа, жившего 300 млн лет назад, то есть за примерно 45 млн лет до появления первых динозавров.