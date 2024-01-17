Телескоп Хаббл стал свидетелем космической катастрофы: две галактики были пойманы "на горячем" (фото)

Исследователи из NASA получили снимок двух галактик, которые вот-вот столкнутся друг с другом.

Космический телескоп NASA "Хаббл" сделал поразительный снимок двух галактик, которые находятся на пути столкновения друг с другом, пишет Futurism.

На снимке присутствует искривленная спиральная галактика, которая называется NGC 6040. Она неспешно летит в сторону другой спиральной галактики под названием LEDA 59642, которая находится в 570 млн световых лет от нас.

В NASA назвали предстоящую аварию "чудовищным слиянием", которому также дали собственное название Arp 122. Ожидается, что в конце концов две галактики превратятся в одну структуру из пыли, газа и темной материи, которой и останутся на протяжении еще сотен миллионов лет.

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Несмотря на то, что столкновение можно назвать галактическим аналогом автокатастрофы, процесс слияния галактик очень медленный. К примеру, Млечный Путь находится на пути столкновения с соседней галактикой Андромеды. Но само столкновение не произойдет в ближайшие 4 млрд лет или около того. Для сравнения возраст нашей Земли составляет 4,5 млрд лет.

Галактики NGC 6040 и LEDA 59642 находятся на грани столкновения Фото: NASA/ESA

На протяжении уже долгого времени астрономы наблюдают за процессом слияния галактик во Вселенной. Результатом многих таких столкновений является последующее рождение гигантских эллиптических галактик, как Лебедь А.

Согласно данным Гарвардского центра астрофизики, от 5 до 25% всех галактик находятся в процесс слияния. Гравитационное взаимодействие между галактиками также объясняет их причудливые формы.

Кроме этого, такие турбулентные столкновения напрямую связаны с образованием звезд, правда, это утверждения пока остается предметом споров в научных кругах.

"Было бы невероятно интересно увидеть, как будет выглядеть Arp 122, когда столкновение завершится. Но этого не произойдет в ближайшее время", — подытожили в NASA.

Напомним, ученые показали, как будет выглядеть результат столкновения Млечного Пути и галактики Андромеда. Через несколько миллиардов лет назад наша галактика перестанет существовать отдельно и станет частью нового огромного космического объекта.