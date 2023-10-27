Столкновение галактик Млечный Путь и Андромеды: так будет выглядеть результат катастрофы (фото)

Через несколько миллиардов лет назад наша галактика перестанет существовать отдельно и станет частью нового огромного космического объекта.

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Астрономы из обсерватории Джемини юг на Гавайях сделали удивительный снимок далекой галактики, которая миллиард лет назад появилась в результате слияния двух спиральных галактик. Примерно такой же вид будет иметь новый галактический объект, который появится через несколько миллиардов лет в результате слияния Млечного Пути и галактики Андромеды, пишет Universe Today.

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Две спиральные галактики, Млечный Путь и галактика Андромеды, наш самый близкий крупный сосед, медленно, но верно приближаются друг к другу. Пройдет несколько миллиардов лет, и они столкнуться, в результате чего появится новая огромная галактика.

Астрономы считают, что внешний вид этой галактики будет похож на изображение пекулярной галактики NGC 7727, которая находится на расстоянии 90 млн световых лет от Земли. Примерно 1 млрд лет назад эта галактика появилась в результате слияния двух спиральных галактик.

Галактика NGC 7727 Фото: NOIRLab

Теперь можно увидеть последние этого события на новом снимке галактики NGC 7727, которая имеет очень необычную форму. Из ядра этой галактики выходят длинные и широкие полосы, наполненные газом пылью, а также новорожденными звездами, которые представляют собой аморфные спиральные рукава.

Эта галактика интересная не только своим причудливым видов, а еще и тем, что она имеет два галактических ядра, в каждом из которых находится сверхмассивная черная дыра. Эти черные дыры когда-то находились в ядрах двух столкнувшихся галактик.

Во-первых, это самая близкая к Земле пара сверхмассивных черных дыр, а во-вторых – это пара, где черные дыры находятся ближе всего друг к другу среди всех известных подобных астрономических объектов. Две черные дыры разделяет примерно 1600 световых лет. При этом масса одной из них составляет 154 млн масс Солнца, а масса второй – 6,3 млн масс Солнца.

Два активных ядра в галактике NGC 7727 Фото: ESO

По словам ученых, примерно через 250 млн лет эти черные дыры столкнутся и создадут одну гигантскую сверхмассивную черную дыру. При этом столкновение данных объектов должно привести к появлению мощных гравитационных волн.

В результате бурного слияния двух галактик и их объединения в одну NGC 7727 (собственно полное слияние еще не завершено) активизировался процесс формирования новых звезд. В спиральных рукавах пекулярной галактики находится большое количество активных регионов звездообразования.

Сейчас ученые относят 23 объекта в NGC 7727 к кандидатам на статус молодых шаровых звездных скоплений, которые появились в результате слияния двух спиральных галактик. По словам ученых, такие шаровые звездные скопления часто появляются там, где происходит повышенное появление новых звезд, особенно это касается галактик, которые стали продуктом слияния.

Астрономы считают, что после столкновения Млечного Пути и галактики Андромеды также появятся такие же необычные спиральные рукава и новая галактика будет иметь примерно такую же форму. При этом скорее всего Солнце переместиться в новый регион, хотя сама Солнечная система от этого не пострадает.

По словам ученых, когда завершиться процесс слияния нашей галактики и ближайшего крупного соседа, то новый объект скорее всего будет выглядеть как эллиптическая галактика. Но новые звезды здесь будут появляться очень редко.

Как уже писал Фокус, галактика Андромеды в прошлом пережила уже несколько слияний с другими галактиками и процесс ее появления отличался от процесса появления Млечного Пути, как выяснили ученые.