Близкая к Млечному Пути галактика Андромеды имела жестокое прошлое: что выяснили ученые (фото)

Новое исследование показало, что галактика Андромеды образовалась не совсем так, как Млечный Путь.

Related video

Ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале The Astrophysical Journal Letters, изучили химических состав звезд галактики Андромеды, которая является ближайшим крупным соседом Млечного Пути. Исследование показало, что эта галактика имела жестокое прошлое и процесс ее формирования отличается от такого же в нашей галактике, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Галактика Андромеды является самой близкой к Млечному Пути крупной галактикой, которая в 2 раза больше, чем наша галактика и здесь в несколько раз больше звезд. Тем не менее она похожа на Млечный Путь тем, что также является спиральной дисковой галактикой.

Важно

Большая космическая катастрофа: почему Млечный Путь столкнется с галактикой Андромеды

Астрономы уже давно предполагали, что в далеком прошлом галактика Андромеды сталкивалась и сливалась с другими галактиками, что видно по положению и движению некоторых звезд, которые возникли не здесь.

Галактика Андромеды Фото: NASA

Как показало новое исследование, формирование галактики Андромеды происходило не совсем так, как образование Млечного Пути. Изучение химического состава разных звезд, которые имеют разный возраст, показало, что в этой спиральной галактике было две эпохи бурного образования новых звезд.

Ученые пришли к выводу, что первая эпоха была связана с тем, что появившиеся звезды создали основу галактики, а затем в период между 2 млрд и 4,5 млрд лет назад наступила вторая эпоха еще более бурного образования новых звезд.

Эта вторая эпоха наступила в результате того, что относительно молодая галактика Андромеды, наполненная большим количеством газа, необходимого для появления звезд, столкнулась с другой, такой же богатой газом, галактикой. Концентрация огромного количества газа привела к запуску нового периода звездообразования.

Галактика Млечный Путь Фото: SciTechDaily

Также ученые обнаружили, что в составе одних звезд имеется в 10 раз больше кислорода, чем железа, а составе других – почти равное количество этих элементов. Это показывает, как сильно повлияло столкновение с другой галактикой на галактику Андромеды.

Хотя эта спиральная галактика имеет жестокую историю, на самом деле в будущем она переживет еще одно столкновение. На этот раз через примерно 4,5 млрд лет часть галактики Андромеды станет наш Млечный Путь, который в данный момент уже приближается к огромной спиральной галактике. Авторы исследования считают, что это столкновение уничтожит спиральные рукава обеих галактик и новый объект будет иметь совсем другой внешний вид.

При этом звезды в двух галактиках не будут уничтожены, а переместятся на новые орбиты вокруг нового галактического центра. Например, Солнце и вся Солнечная система скорее всего окажется на окраине новой галактики.

Как уже писал Фокус, на карликовой планете в Солнечной системе можно найти внеземную жизнь, считают ученые. Вещества, необходимые для жизни, образовались в воде на карликовой планете Церера.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новые структуры на Солнце и это приближает к разгадке главной тайны нашей звезды. Ученые стали на шаг ближе к пониманию того, почему внешняя атмосфера Солнца более горячая, чем поверхность звезды.