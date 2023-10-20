На карликовой планете в Солнечной системе можно найти внеземную жизнь: что выяснили ученые

Вещества, необходимые для жизни, образовались в воде на карликовой планете Церера.

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Международная группа ученых наконец-то выяснила, как на Церере появились органические молекулы, которые необходимы для возникновения жизни, пишет Space.

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Карликовая планета Церера является единственным объектом такого типа в главном поясе астероидов, который находится между Марсом и Юпитером. 6 лет назад космический аппарат Dawn исследовал Цереру. Тогда ученые выяснили, что на карликовой планете находится много водяного льда, а также присутствуют сложные органические молекулы. Но ученые долгое время не могли понять, образовались ли эти вещества, необходимые для появления жизни, на самой Церере или же их сюда доставили богатые углеродом астероиды.

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Церера может быть миром с подземным океаном, где могут происходить интересные химические реакции. Поэтому, если органические молекулы появились на самой Церере, то это может говорить о том, что в прошлом здесь могла появиться внеземная жизнь.

Органические молекулы на Церере были обнаружены возле кратера шириной примерно 50 км, который остался после удара крупного астероида. Ранее одни исследования предполагали, что именно астероиды стоят за появлением органики на Церере, другие же исследования показывали, что она появилась изначально на карликовой планете.

Органические молекулы на Церере были обнаружены возле кратера шириной примерно 50 км, который остался после удара крупного астероида Фото: NASA

По словам Терека Дейли из Университета Джона Хопкинса, США, соавтора нового исследования, ученые выяснили в результате новых наблюдений, что органические вещества на Церере являются более распространенными, чем считалось ранее. И эта органика является устойчивой к тем условиям, которые существую на карликовой планете.

Чтобы выяснить происхождение органических молекул на Церере ученые провели серию экспериментов, которые имитируют удары астероидов по поверхности карликовой планеты. Также ученые снова воспользовались данными, полученными аппаратом Dawn.

В целом исследование подтвердило идею о том, что органические молекулы образовались внутри Цереры. Хотя удары астероидов действительно влияли на расположение и количество органических веществ на Церере на протяжении миллиардов лет.

Ученые пришли к выводу, что органические молекулы на Церере образовались в присутствии воды и под ее поверхностью таких молекул может быть очень много. Такими образом Церера может быть тем миром, где можно искать признаки существования внеземной жизни, считают ученые.

NASA планирует отправить новый космический аппарат на Цереру, чтобы он мог взять образцы ее горной породы для более тщательного анализа, но эта миссия вероятно состоится уже в следующем десятилетии.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось найти важные составляющие для появления жизни в недавно доставленных образцах породы с околоземного астероида Бенну.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые обнаружили новую особенность в атмосфере Юпитера. Обнаруженное высотное струйное течение мощнее, чем самые сильные ураганы на Земле.