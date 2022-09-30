Церера дрожит. Ученые нашли причину геологической активности, которой не должно быть

Новое исследование предполагает, что на этом самом большом объекте в поясе астероидов происходит выделение внутреннего тепла.

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До 2015 года представление ученых о карликовой планете Церера, которая находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, было туманным. Только 7 лет назад эту планету смог исследовать космический аппарат Dawn. Благодаря новым снимкам ученые получили больше данных о поверхности Цереры, ее составе и структуре, а также была обнаружена неожиданная геологическая активность на карликовой планете. Но теперь ученые выяснили, что является источником таких неожиданных процессов, пишет SciTechDaily.

Долгое время ученые считали, что никакой геологической активности на Церере не может быть. Но аппарат Dawn показал, что эти процессы все же происходят на Церере, хотя это очень маленькое небесное тело с диаметром меньше 1000 км.

[ + – ] Долгое время ученые считали, что никакой геологической активности на Церере не может быть. Но аппарат Dawn показал, что эти процессы все же происходят на Церере, хотя это очень маленькое небесное тело с диаметром меньше 1000 км Фото: NASA

Но геолог из Технологического колледжа штата Вирджиния, США, Скотт Кинг, который занимается изучением Земли, Венеры и Марса, решил выяснить, как такой объект, как Церера, может создавать тепло, необходимое для поддержания такого уровня геологической активности. Ведь эти процессы создают необычный ландшафтный облик поверхности карликовой планеты.

С помощью моделирования он и группа других ученых из нескольких университетов США обнаружили, что распад радиоактивных элементов внутри Цереры может поддерживать такую геологическую активность.

Изучение Кингом больших планет всегда показывало ему, что планеты изначально горячие. Столкновения между объектами, которые создают в конечном итоге планету, являются причиной появления этого тепла.

"Но Церера не стала большой планетой, чтобы таким же образом создавать тепло. Для того, чтобы понять, как это может происходить, как Церера может создавать необходимое тепло для обеспечения геологической активности, мы применили вычисления и модели, которые раньше применяли для больших планет", — говорит Кинг.

[ + – ] С помощью моделирования Кинг и группа других ученых из нескольких университетов США обнаружили, что распад радиоактивных элементов внутри Цереры может поддерживать такую геологическую активность Фото: wikipedia

Моделирование внутренней структуры Цереры показало, что она изначально была холодной, а затем начала нагреваться из-за распада радиоактивных элементов, таких как уран и торий, которых достаточно, чтобы подпитывать ее активность.

С другой стороны, эти процессы происходят не повсеместно. Например, данные аппарата Dawn показали наличие на Церере большого плато, вокруг которого сформировались разломы. Но в другой части карликовой планеты поверхность сильно отличается, что может говорить о нестабильных геологических процессах, которые создают разный ландшафтный дизайн поверхности в разных полушариях планеты.

Фокус уже писал о том, что ученые считают, что на Церере глубоко под поверхностью могут быть солевые растворы, которые возможно способствовали возникновению жизни на этой карликовой планете в ее возможных подповерхностных океанах.