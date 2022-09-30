Церера тремтить. Учені знайшли причину геологічної активності, якої не повинно бути

Нове дослідження передбачає, що в цьому найбільшому об'єкті в поясі астероїдів відбувається виділення внутрішнього тепла.

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До 2015 року уявлення вчених про карликову планету Церера, що розташована в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, було туманним. Лише сім років тому цю планету зміг дослідити космічний апарат Dawn. Завдяки новим знімкам учені отримали більше даних про поверхню Церери, її склад і структуру, а також виявили несподівану геологічну активність на карликовій планеті. Але зараз учені з'ясували, що є джерелом таких несподіваних процесів, пише SciTechDaily.

Довгий час учені вважали, що жодної геологічної активності на Церері не може бути. Але апарат Dawn показав, що ці процеси все ж таки відбуваються на Церері, хоча це дуже маленьке небесне тіло з діаметром менше 1000 км.

[ + – ] Довгий час учені вважали, що жодної геологічної активності на Церері не може бути. Але апарат Dawn показав, що ці процеси все ж таки відбуваються на Церері, хоча це дуже маленьке небесне тіло з діаметром менше 1000 км. Фото: NASA

Але геолог із Технологічного коледжу штату Вірджинія, що в США, Скотт Кінг, який займається вивченням Землі, Венери та Марса, вирішив з'ясувати, як такий об'єкт як Церера може створювати тепло, необхідне для підтримки такого рівня геологічної активності. Адже ці процеси створюють незвичайний ландшафтний вигляд поверхні карликової планети.

За допомогою моделювання він і група інших учених із кількох університетів США виявили, що розпад радіоактивних елементів усередині Церери може підтримувати таку геологічну активність.

Вивчення Кінгом великих планет завжди показувало йому, що планети спочатку гарячі. Зіткнення між об'єктами, які створюють зрештою планету, є причиною появи цього тепла.

"Але Церера не стала великою планетою, щоб так само створювати тепло. Для того, щоб зрозуміти, як це може відбуватися, як Церера може створювати необхідне тепло для забезпечення геологічної активності, ми застосували обчислення та моделі, які раніше застосовували для великих планет", — каже Кінг.

[ + – ] За допомогою моделювання Кінг і група інших вчених із кількох університетів США виявили, що розпад радіоактивних елементів усередині Церери може підтримувати таку геологічну активність Фото: wikipedia

Моделювання внутрішньої структури Церери показало, що вона спочатку була холодною, а потім почала нагріватися через розпад радіоактивних елементів, таких як уран і торій, яких достатньо, щоб підживлювати її активність.

Із іншого боку, ці процеси відбуваються повсюдно. Наприклад, дані апарату Dawn показали наявність на Церері великого плато, довкола якого сформувалися розломи. Але в іншій частині карликової планети поверхня сильно відрізняється, що може говорити про нестабільні геологічні процеси, які створюють різний ландшафтний дизайн поверхні в різних півкулях планети.

Фокус уже писав про те, що вчені вважають, що на Церері глибоко під поверхнею можуть бути сольові розчини, які, можливо, сприяли виникненню життя на цій карликовій планеті в її можливих підповерхневих океанах.