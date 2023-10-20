На карликовій планеті в Сонячній системі можна знайти позаземне життя: що з'ясували вчені

Речовини, необхідні для життя, утворилися у воді на карликовій планеті Церера.

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Міжнародна група вчених нарешті з'ясувала, як на Церері з'явилися органічні молекули, які необхідні для виникнення життя, пише Space.

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Карликова планета Церера є єдиним об'єктом такого типу в головному поясі астероїдів, який розташований між Марсом і Юпітером. 6 років тому космічний апарат Dawn досліджував Цереру. Тоді вчені з'ясували, що на карликовій планеті знаходиться багато водяного льоду, а також присутні складні органічні молекули. Але вчені тривалий час не могли зрозуміти, чи утворилися ці речовини, необхідні для появи життя, на самій Церері, чи їх сюди доставили багаті вуглецем астероїди.

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Церера може бути світом із підземним океаном, де можуть відбуватися цікаві хімічні реакції. Тож, якщо органічні молекули з'явилися на самій Церері, то це може говорити про те, що в минулому тут могло з'явитися позаземне життя.

Органічні молекули на Церері були виявлені біля кратера шириною приблизно 50 км, який залишився після удару великого астероїда. Раніше одні дослідження припускали, що саме астероїди стоять за появою органіки на Церері, інші ж дослідження показували, що вона з'явилася спочатку на карликовій планеті.

Органічні молекули на Церері були виявлені біля кратера завширшки приблизно 50 км, який залишився після удару великого астероїда Фото: NASA

За словами Терека Дейлі з Університету Джона Гопкінса, США, співавтора нового дослідження, вчені з'ясували в результаті нових спостережень, що органічні речовини на Церері є більш поширеними, ніж вважалося раніше. І ця органіка є стійкою до тих умов, які існують на карликовій планеті.

Щоб з'ясувати походження органічних молекул на Церері вчені провели серію експериментів, які імітують удари астероїдів по поверхні карликової планети. Також учені знову скористалися даними, отриманими апаратом Dawn.

Загалом дослідження підтвердило ідею про те, що органічні молекули утворилися всередині Церери. Хоча удари астероїдів справді впливали на розташування та кількість органічних речовин на Церері протягом мільярдів років.

Учені дійшли висновку, що органічні молекули на Церері утворилися за присутності води і під її поверхнею таких молекул може бути дуже багато. Такими чином Церера може бути тим світом, де можна шукати ознаки існування позаземного життя, вважають учені.

NASA планує відправити новий космічний апарат на Цереру, щоб він міг узяти зразки її гірської породи для ретельнішого аналізу, але ця місія, ймовірно, відбудеться вже в наступному десятилітті.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося знайти важливі складові для появи життя в нещодавно доставлених зразках породи з навколоземного астероїда Бенну.

Як уже писав Фокус, астрономи вперше виявили нову особливість в атмосфері Юпітера. Виявлена висотна струменева течія потужніша, ніж найсильніші урагани на Землі.