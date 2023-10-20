Близька до Чумацького Шляху галактика Андромеди мала жорстоке минуле: що з'ясували вчені (фото)

Нове дослідження показало, що галактика Андромеди утворилася не зовсім так, як Чумацький Шлях.

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Вчені, які опублікували результати свого дослідження в журналі The Astrophysical Journal Letters, вивчили хімічний склад зірок галактики Андромеди, яка є найближчим великим сусідом Чумацького Шляху. Дослідження показало, що ця галактика мала жорстоке минуле і процес її формування відрізняється від такого ж у нашій галактиці, пише Space.

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Галактика Андромеди є найближчою до Чумацького Шляху великою галактикою, яка у 2 рази більша за нашу галактику і тут у кілька разів більше зірок. Проте вона схожа на Чумацький Шлях тим, що також є спіральною дисковою галактикою.

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Астрономи вже давно припускали, що в далекому минулому галактика Андромеди стикалася і зливалася з іншими галактиками, що видно за положенням і рухом деяких зірок, які виникли не тут.

Галактика Андромеди Фото: NASA

Як показало нове дослідження, формування галактики Андромеди відбувалося не зовсім так, як утворення Чумацького Шляху. Вивчення хімічного складу різних зірок, які мають різний вік, показало, що в цій спіральній галактиці було дві епохи бурхливого утворення нових зірок.

Вчені дійшли висновку, що перша епоха була пов'язана з тим, що зірки, які з'явилися, створили основу галактики, а потім у період між 2 млрд і 4,5 млрд років тому настала друга епоха ще більш бурхливого утворення нових зірок.

Ця друга епоха настала внаслідок того, що відносно молода галактика Андромеди, наповнена великою кількістю газу, необхідного для появи зірок, зіткнулася з іншою, такою самою багатою на газ, галактикою. Концентрація величезної кількості газу призвела до запуску нового періоду зореутворення.

Галактика Чумацький Шлях Фото: SciTechDaily

Також учені виявили, що в складі одних зірок є в 10 разів більше кисню, ніж заліза, а у складі інших — майже рівна кількість цих елементів. Це показує, як сильно вплинуло зіткнення з іншою галактикою на галактику Андромеди.

Хоча ця спіральна галактика має жорстоку історію, насправді в майбутньому вона переживе ще одне зіткнення. Цього разу через приблизно 4,5 млрд років частиною галактики Андромеди стане наш Чумацький Шлях, який наразі вже наближається до величезної спіральної галактики. Автори дослідження вважають, що це зіткнення знищить спіральні рукави обох галактик і новий об'єкт матиме зовсім інший зовнішній вигляд.

При цьому зірки у двох галактиках не будуть знищені, а перемістяться на нові орбіти навколо нового галактичного центру. Наприклад, Сонце і вся Сонячна система найімовірніше опиниться на околиці нової галактики.

Як уже писав Фокус, на карликовій планеті в Сонячній системі можна знайти позаземне життя, вважають учені. Речовини, необхідні для життя, утворилися у воді на карликовій планеті Церера.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили нові структури на Сонці і це наближає до розгадки головної таємниці нашої зірки. Вчені стали на крок ближче до розуміння того, чому зовнішня атмосфера Сонця гарячіша, ніж поверхня зірки.