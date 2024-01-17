Мощные "двигатели" под кожей Земли: найдено то, что делает Гималаи столь высокими (фото)

Исследователи обнаружили, что Индийская тектоническая плита раскололась надвое под Тибетом — об этом свидетельствуют сейсмические данные.

Не секрет, что двигатели, вызывающие рост самых высоких гор в мире, должны работать глубоко под кожей планеты. Геологи имеют некоторое представление о действующих под Гималаями механизмах, однако этот вопрос все еще вызывал множество дискуссий по поводу деталей того, как именно это происходит, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые сочетали данные предыдущих исследований с новым анализом сейсмических данных, собранных по всему южному Тибету и новым взглядом на механизмы, действующие глубоко под землей. В результате ученым удалось получить удивительное изображение титанических сил, действующих под самыми высокими горами в мире и заставляющими Гималаи расти.

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Результаты исследования были представлены учеными из институтов СШ и Китая на конференции Американского геофизического союза в Сан-Франциско. В результате ученым удалось описать распад Индийской континентальной плиты, когда она "растирается" по основанию Евразийской тектонической плиты, находящейся на ее вершине.

Сегодня ученые, как правило, используют две модели для объяснения подъема Тибетского плато и Гималайского хребта. Новое исследование фактически является компромиссом между этими двумя моделями. Ученые в обеих моделях признают, что причиной подъемов является столкновение куском земной коры, принадлежащих Индии и Евразии.

Известно, что около 60 миллионов лет назад Индийская плита была задвинута под Евразийскую, увлекаемая потоками расплавленной породы. В то же время евразийская суша постепенно поднималась ввысь на плечах Индийской плиты, тем самым создавая самые высокие горы на Земле.

Индийская плита раскалівается, погружаясь под Евразийскую Фото: Getty Images

Однако проблема этой теории заключалась в том, что, исходя из плотности мантии и земной коры, довольно плавучая Индийская континентальная плита не должна была бы погружаться так легко. В результате ученые предположили, что она деформируется: некоторые ее части сморщиваются и складываются, а другие опускаются и ныряют. В результате этих двух предположений возникло множество разных точек зрения.

Новое исследование поставило точку в этом споре. В ходе исследования, проведенного под руководством Линь Лю из Океанского университета Китая, ученые собрали данные о расщеплении поперечных волн с 94 широкополосных сейсмических станций, расположенных в Тибете. Далее они объединили данные с Р-волнами и получили более детальное представление о динамике, происходящей под кожей планеты.

Ученые обнаружили, что Индийская плита не просто плавно качается под Евразийской: она фактически разделилась надвое. Плотное основание отслаивается и погружается в мантию Земли, тогда как более легкая верхняя часть континентальной плиты продолжает дрейфовать под поверхностью планеты.

Отметим, ученые и ранее предполагали, что подобное развитие событий возможно. Однако теперь им фактически удалось получить первые эмпирические доказательства того, что это действительно происходит.

Команда также отмечает, что их выводы согласуются с геологическими моделями, основанными на ограниченности родниковой воды обогащенной гелием-3, а также характере разломов и землетрясений у поверхности, которые в совокупности подтверждают динамику, предполагаемую учеными.

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